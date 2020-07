Pato Molina: “El público necesita del contacto, aunque sea digital: necesita de la música”

Pato Molina, el cantautor y flautista tucumano radicado en nuestra ciudad, presentó durante esta pandemia su tercer disco solista, “Bajo el mismo Sol”, un trabajo que fue grabado en estudio pero en vivo, con público presente, y donde el ex integrante de Los Chaza y bisnieto de Don Andrés Chazarreta vuelve a reflejar su particular voz en un conjunto de canciones impregnadas de compromiso social y estético, donde los paisajes urbanos y rurales se entremezclan entre versos y melodías para lograr una sonoridad que aporta renovación al cancionero folclórico.

El disco, que ya se puede escuchar en las diversas plataformas, se compone de nueve canciones propias, y la decisión de realizarlas en vivo en el estudio fue, para el cantautor que llegó a nuestra ciudad a los 19 años, una forma de mostrar “la sonoridad que le da el estudio de grabación, pero la energía y la dinámica de una presentación en vivo”.

Es también un paso adelante en una carrera que ha buscado alejarse de la interpretación del cancionero folclórico y renovarlo con sus propias composiciones, explorando su propia voz y deseos a través de la canción. “Tiene que ver con mi personalidad. Soy una persona a la que le gusta mucho estar en movimiento: tengo mis momentos quietos, pero lo que pierde movimiento me genera inquietud. El componer canciones propias viene desde ese lugar”, explica Molina, en diálogo con EL DIA. “He sido muchos años intérprete, hasta los 25, 26 años, con Los Chaya: el folclore del NOA, la música con la cual yo me crié, lo interpreté desde muy chico. Pero cuando dejé Los Chaza me incliné a componer mis canciones”.

Aquella decisión de dejar a Los Chaza, tomada hace ya más de una década, tuvo que ver en aquel momento “un poquito” con desmarcarse del apellido, del legado familiar de Don Andrés, de la sombra del gigante, acepta Molina. Es que “Don Andrés Chazarreta es una figura importantísima del folclore, el Día del Folclorista se festeja a partir de su natalicio”.

“Fue duro en su momento, cuando salí de Los Chaza, seguir en este camino, buscar una sonoridad mía, propia”, cuenta Molina, quien ahora, dice, ha superado aquel impulso juvenil y lleva el apellido y el legado “con orgullo”, aunque “sí me ha costado en el sentido laboral”, agrega.

Sin embargo, la decisión de explorar sus propias ideas en lugar de tocar las de su bisabuelo “tuvo que ver con una búsqueda personal”, repite convencido. De todos modos, sigue, a ese folclore clásico “lo mamé desde muy chico, desde la familia, e inicié mi camino en Los Chaza, tocando la obra de Don Andrés. Siempre tengo la necesidad de volver al folclore de origen, la faceta de intérprete está siempre presente, y a la vez conectado: no podría componer mis canciones si no tuviera ese conocimiento de raíz”.

Grabado en 2019, “Bajo el mismo sol” fue lanzado en mayo a través de las plataformas digitales. Cuando comenzó la pandemia, cuenta Molina, dudaron sobre el lanzamiento: ¿salían, o esperaban a que el disco pudiera presentarse en vivo, pasearse por los escenarios? Finalmente, el trabajo se lanzó en “una situación atípica”, y resultó positivo. “El público al que apunto es un público joven, y en este momento de pandemia es un momento más que indicado para poder fortalecer el proyecto desde ese lugar. No la veo como una situación negativa, al contrario: la gente está instalada en el mundo digital, que es donde circula el disco”.

En ese sentido, este mes y pico de circulación del disco ha devuelto “números bastante lindos”, confía Molina, reflejo de que “el trabajo le está llegando a la gente”. Es que aunque “no se compara con encontrarse físicamente”, “el público necesita del contacto, aunque sea digital, con el artista. Necesita de la música”.

Molina se ha convertido así en un defensor de la instancia digital: “Las reglas del juego han cambiado”, lanza el folclorista, y agrega que “sacar un disco físico no tiene demasiado sentido”, relatando el laberinto de costos en dólares, monopolios y trabajo que conlleva.

Las redes y plataformas democratizan, dice, aunque acepta que la hegemonía musical sigue triunfando. “Los grandes medios de difusión siguen tratando de llevar su monopolio a los nuevos lugares, quieren abarcar todo. Hace falta prender la radio, ver lo que suena. De vez en cuando, aparece alguno del mundo del under, pero son casos excepcionales”, lanza, pero, cierra: “Los artistas independientes estamos aprovechando el momento en el cual podemos difundir nuestras músicas desde un lugar un poquito más igualitario”.