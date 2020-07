Etapa por etapa, cómo es el esquema de salidas "saludables" que ya funciona en La Plata

No sin polémica, desde hoy entró en funcionamiento el llamado esquema de salidas "saludables" que la Municipalidad de La Plata anunció tras el regreso a la Fase 3 de la cuarentena por la pandemia de COVID-19.

Presentado por el propio intendente Julio Garro, este plan contempla tres etapas, de las cuales a primera es la que esta mañana comenzó a implementarse en nuestra ciudad.

Se trata de las salidas "saludables" para niños y niñas de hasta 12 años, quienes podrán concurrir a alguno de los cientos de espacios verdes los días martes, jueves, sábados y domingos, hasta dos horas cada día, y acompañados por un adulto.

Esta etapa 1 deberá realizarse manteniendo el distanciamiento social y uso de tapabocas obligatorio para los mayores de 6 años, la circulación podrá ser sólo por el perímetro de los espacios públicos, el cual deberá estar ubicado hasta 500 metros del domicilio de residencia, en tanto que esa circulación tendrá que ser siempre en el sentido de las agujas del reloj. Básicamente, ese es el protocolo que armó el Municipio para este tipo de salidas, que no fueron denominadas "recreativas", ya que en ese caso sólo podrían realizarse recién a partir de la Fase 4.

De todos modos, el anuncio que realizara el jefe comunal generó controversia con la Provincia y fue el propio jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, quien indicó que “en la Fase 3 no están permitidas las salidas recreativas. En La Plata, la gente no debería salir” a plazas y parques, dijo ayer al mediodía el funcionario, tal como publicara EL DIA.

"En la Fase 3 no están permitidas las salidas recreativas, más allá de los salidas a hacer compras que se pueden hacer con los chicos. En La Plata la gente no debería salir a calle porque no está permitido.Solo debería salir a la calle si deben hacer alguna actividad exceptuada, no a pasear”, dijo Bianco en declaraciones periodísticas

Consultado por el anuncio de Garro, explicó que “la situación es lo suficientemente compleja como para que tengamos que habilitar aquellas actividades que son imprescindibles y que puedan ayudar a poner en marcha la maquinaria económica. No son momentos para, con este nivel de contagio, andar dando paseos por la calle. La verdad que no".

Desde la Municipalidad se indicó que "nosotros no habilitamos las salidas de esparcimiento, acompañamos la medida del gobernador. Lo que hicimos fue cambiar los supermercados por espacios públicos. Preferimos que los chicos estén, siempre acompañados sólo por un padre, dando una vuelta en una plaza y no dentro de un lugar cerrado".

"Está comprobado que el riesgo de contagio al aire libre, utilizando todas las medidas de prevención, es infinitamente menor a las de lugar cerrado", agregaron, al tiempo que entre los fundamentos de las salidas "saludables" las autoridades indicaron que "por las características de la Ciudad, preferimos que los chicos no vayan a un supermercado. Preferimos que esa salida sea a dar una vuelta en cualquiera de los 325 espacios públicos que tiene esta ciudad. La Plata tiene características únicas en su diseño que nos diferencian del resto de las ciudades del AMBA".

El esquema elaborado por la Municipalidad contempla una segunda etapa, la cual está dirigida a los adultos mayores de 65 años, para quienes la salida se recomienda hacerla entre las 11hs. y las 13hs., horario de mayor temperatura, teniendo en cuenta que la "mayoría de los casos pasan el tiempo solos" y "no todos tienen las mismas facilidades ni manejan la tecnología para estar en contacto con sus afectos". "Necesitan estar activos, moverse, interactuar con otros para su bienestar físico y mental. En el cuerpo de un adulto la movilidad que se pierde es más difícil de recuperar que en un cuerpo joven", argumentan desde el Municipio.

La implementación de esta etapa dependerá de una evaluación de lo ocurrido con la etapa 1, mientras que la tercera y última etapa está orientada a una salida saludable para todos los vecinos, dependiendo de los resultados de las etapas 1 y 2, y "apelando siempre a la responsabilidad individual, se habilitarán las salidas saludables y actividades físicas para todos los vecinos".

De aplicarse, sería todos los días, de 18hs. a 10 hs., como sucede actualmente en Ciudad de Buenos Aires, según la terminación de DNI (terminación en número par, días pares, terminación en número impar, días impares) y entre las actividades evaluadas para esta etapa se encuentran salir a correr, caminar, andar en bicicleta y rollers.