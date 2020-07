La Ciudad le llevará a la Provincia su plan de “salidas saludables” de chicos

El municipio platense le presentará hoy a la Provincia un plan para que en la Ciudad se permitan las salidas “saludables” de chicos menores de 12 años a plazas y parques, una actividad que no está contemplada en esta fase de la cuarentena y que en la gestión del intendente Julio Garro impulsan con un doble argumento: la demanda social y las características urbanas de La Plata, con más de 300 espacios verdes.

“Voy a llevar una propuesta en mano a la Jefatura de Gabinete de Provincia. Voy a plantear que me dejen hacer una prueba piloto de 48 horas. Y me voy a hacer responsable en nombre de todos los platenses, me voy a comprometer que si no la llevamos adelante de manera responsable, daremos marcha atrás”, dijo anoche el intendente Garro.

Las declaraciones del jefe comunal platense se produjeron luego de un día en que las famosas “salidas recreativas” de chicos quedaran en medio de una polémica entre el municipio platense y el gobierno de Axel Kicillof, desde donde salieron a desautorizar la medida y a aclarar que “no están permitidas en esta fase de la cuarentena”.

“En la Fase 3 no están permitidas las salidas recreativas. En La Plata, la gente no debería salir” a plazas y parques, dijo ayer al mediodía el Jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco. Fue luego de que el fin de semana centenares de vecinos platenses salieran pasar el día en espacios verdes, lo que generó preocupación en la Provincia.

La polémica se inició a partir de un anuncio hecho por el intendente Garro el sábado por la noche, cuando dijo que en La Plata se iban a habilitar salidas recreativas a partir de esta semana. El jefe comunal hizo referencia en ese anuncio a la posibilidad de contar en La Plata con más de 325 espacios verdes y una situación epidemiológica “controlada” con unos 850 casos sobre 700 mil habitantes.

Según dijo Garro el sábado, el programa de salidas de esparcimiento en La Plata iba a estar destinado a los menores de 12 años, quienes hasta ahora solo tienen permitido salir de sus casas para acompañar a sus padres a hacer compras a los comercios de cercanía.

Ahora, dijo el jefe comunal, los chicos podrían ir cuatro veces por semana por dos horas a plazas y parques acompañados por adultos, en un esquema que iba a comenzar hoy y que se repetiría los martes, jueves, sábados y domingos. Luego, explicó, si el comportamiento social es responsable y si no se disparan los contagios, los permisos se harán extensivos para los adultos.

El anuncio del intendente platense llegó el sábado por la noche, un día después de que el gobernador Kicillof confirmara que los distritos del Gran Buenos Aires, La Plata y Gran La Plata volverían a la Fase 3.

Y llamó la atención en la Gobernación, habida cuenta de que a La Plata la cuentan en el grupo de 35 municipios del área metropolitana en los que, si bien la cuarentena se flexibilizó, no están ni estarán permitidas en esta fase las salidas recreativas.

Ayer, luego de que se difundieran imágenes de plazas y parques platenses con mucha concurrencia el fin de semana, en la Provincia mostraron disgusto por ese anuncio de Garro.

“En la fase 3 no están permitidas las salidas recreativas, más allá de los salidas a hacer compras que se pueden hacer con los chicos. En La Plata la gente no debería salir a calle porque no está permitido.Solo debería salir a la calle si deben hacer alguna actividad exceptuada, no a pasear”, dijo Bianco en declaraciones periodísticas

Consultado por el anuncio de Garro, explicó que “la situación es lo suficientemente compleja como para que tengamos que habilitar aquellas actividades que son imprescindibles y que puedan ayudar a poner en marcha la maquinaria económica. No son momentos para, con este nivel de contagio, andar dando paseos por la calle. La verdad que no”.

Fuera de micrófono, en la Gobernación mostraban sorpresa por el anuncio de Garro. “No es lo que nos dijo a nosotros. Él nos aclaró que no iba a habilitar nada que estuviera por fuera de esta fase”, destacaron en el entorno del gobernador Kicillof.

un “Plan piloto”

En medio de esa polémica, el intendente Garro salió a aclarar que iba a pedir autorización de la Provincia y que en el día de hoy le llevará al gobierno bonaerense un plan piloto de salidas “saludables”, no recreativas, para los chicos platenses.

“A mí se me ocurrió y siento la necesidad como intendente de plantear que los más chiquitos tienen que tener una salida saludable. No hablo de salir a correr ni de usar los juegos”, aclaró el jefe comunal en diálogo con EL DÍA.

“Lo que le voy a llevar a Kicillof es el programa para aplicar en La Plata de manera inmediata, porque yo comparto la decisión de la Provincia de que los chicos salgan con papá o con mamá, pero en el caso exclusivamente de la Ciudad, con una realidad y una fisonomía muy distinta a la de otros municipios, sin ser mejor ni peor, entendemos que la salida al supermercado puede ser superadora si es a caminar por la plaza, sin jugar en los juegos”, aclaró.

En ese marco, planteó que pedirá primero una prueba piloto para que se implemente hoy mismo y el jueves. “Y me voy a hacer responsable en nombre de todos los platenses. Si no llevamos esto delante esto de manera responsable, el primero en asumir en que hay que dar marcha atrás con esto voy a ser yo”, enfatizó.