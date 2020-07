Un poco de aire para los comerciantes, que con la reapertura apuntan a levantar cabeza

Los comercios platenses volvieron a ganar algo de aire con la nueva disposición municipal que permite la reapertura de rubros que venían teniendo atención limitada para el público.

Volvieron a levantar sus persianas con ingreso de clientes (excluye productos textiles, ropa, calzado y juguetes), las agencias de juego oficiales y otros comercios de cercanía que no son considerados esenciales.

En una recorrida por la Ciudad, EL DIA conversó con Raúl Barragán, propietario de una agencia de lotería, quien celebró poder volver abrir las puertas aunque manifestó que apoya las medidas que viene tomando el Municipio.

“Está bien lo que digan está bien, porque uno no sabe, todos dicen que hay que abrir, pero esto es bravo. Para mí están bien las medidas que se tomaron”, comentó Raúl, quien ahora apunta a recuperar su comercio: “Hay que esperar ahora, hay que recuperarse porque la gente no tiene plata. La prioridad es la comida, el juego ese secundario. Veremos cómo se recupera la gente, que también tiene miedo de salir”.

En su caso, en el local pueden ingresar tan solo dos personas a la vez aunque remarcó que “somos una agencia de barrio que no tiene mucha afluencia de público. Y vemos que la gente se cuida, todos se protegen con su barbijo”.

Por su parte, Sole, propietaria de un bazar familiar, más allá de las nuevas medidas, comentó que aún no habilitaron el ingreso de público por una decisión del comercio: “Seguimos trabajando con las mismas precauciones, no cambiamos la modalidad de trabajo porque el negocio es chico, la gente no ingresa, se la atiende desde la puerta y no pueden tocar los objetos, sino que los manipulamos nosotros. Es una decisión nuestra porque el negocio es chico y hay mucha mercadería”.

Respecto a la ventas, comentó que “no es lo mismo que antes, porque debimos acostumbrarnos a las ventas online y es mucho más trabajoso para nosotros, ateniendo la compra y después llevándola a casa del cliente”

Asimismo, confió que por ahora, la medida de atender a la gente en la puerta continuará “hasta que esto se aplaque un poco y quizás con turnos y para cosas puntuales”.

En tanto, en el rubro mueblería, Julián contó que si bien el comercio del cual es encargado también abarca venta de colchones (estuvo dentro del rubro esenciales), ahora “podemos reabrir el local para la venta de muebles. Veníamos trabajando con compras online y en este caso particular la venta no bajó mucho”.

Y argumentó que “la gente que tiene que quedarse mucho en tiempo en su casa quiere estar cómoda” y por tanto invierte en sillones o sofás. “La expectativa para el rubro de mueblería es alta”.

Respecto a las medidas higiénicas que adoptaron, comentó que “apelamos a que la gente espere su turno en la puerta y una vez que la atiende el vendedor, se ponen alcohol en gel para ingresar”, cerró.