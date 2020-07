Insólito: es enfermera, no la dejaron pasar y caminó más de 10 km para llegar a su casa

Yanina Marchesani es una enfermera de San Clemente que desde abril vive en La Plata, donde “hace base” para desplazarse hacia una clínica privada de Ensenada y otra de la capital federal. Entre las tres ciudades, alterna su rutina y sus horarios de trabajo y, como tantos otros trabajadores de la salud, se encuentra en la primera “línea de fuego” en la lucha contra el COVID-19. Días atrás, en su último regreso a San Clemente para visitar a sus dos hijos, a los que no veía desde hacía varias semanas por los problemas para desplazarse en el contexto de la pandemia, Marchesani atravesó una odisea terrible en la que debió sortear numerosos escollos que asoció con impericias en los controles municipales y, como ella mismo dice, con algunas acciones inhumanas.

El primer gran inconveniente lo tuvo en General Lavalle, donde se topó con un retén y los agentes le impidieron seguir (iba en el auto particular de un amigo) y la demoraron por más de cuatro horas con intensión de trasladarla a un hotel para que cumpliera con 14 días de aislamiento. Consultada por este diario, la enfermera contó que se negó a los requerimientos de los inspectores porque los agentes estaban en falta con el decreto municipal 345, que establece que el personal de salud puede ingresar al Partido de la Costa sin guardar aislamiento.

La mujer relató que, tras ser retenida en ese control, se amparó en lo que dice la ley “con toda la documentación en mano (acreditación de personal esencial, DNI con domicilio en la Costa, matrícula nacional de enfermería y testeo de PCR para COVID-19) y empecé a caminar hacia San Clemente”.

Pero la pesadilla no terminaría allí, ya que ningún remís, ni de General Lavalle ni del Partido de La Costa, se acercó a buscarla para llevarla hasta su casa a pesar de su condición de personal de salud y de acreditar resultados negativos del testeo.

Así las cosas, y en medio de la oscuridad, el frío intenso y el cansancio del viaje, la mujer no tuvo más alternativa que emprender el periplo a pie. Todavía se encontraba a más de 20 kilómetros de San Clemente. Sin embargo, tras diez kilómetros de caminata “titánica”, entró en la cuenta de que era seguida de cerca por una camioneta municipal. Y no sólo eso, sino que también la filmaron.

Según relató Yanina, dichas imágenes -que luego se difundieron públicamente en el Partido de la Costa- fueron entregadas a un periodista local con acusaciones de que ella había sido trasladada a un centro de aislamiento y que se había escapado.

Lejos de semejante situación, Marchesani contó que mientras caminaba por la ruta para poder llegar a San Clemente “se acercó un móvil municipal que intentó persuadirme de regresar al retén, a lo que me negué y me tuvieron como media hora esperando que me acerquen un permiso desde San Clemente, pero como ese permiso no llegaba y los agentes temblaban de frío porque había viento y lloviznaba, finalmente continué caminando”.

Iba por el kilómetro 296 y todavía restaban 9 para llegar a su hogar. “Me dolían los brazos, iba con los bolsos, así que los chicos del móvil me ofrecieron transportar mi equipaje pero no podían subirme para alcanzarme a mi casa”, explicó.

Según el relato de la enfermeras, los agentes del móvil, cansados de verla caminar, la subieron a la parte trasera de la camioneta y la alcanzaron hasta la entrada a San Clemente, donde la policía de la Provincia autorizó su ingreso. Con todo, la pesadilla de la trabajadora continuó en los días siguientes con la difusión de las imágenes de ella caminando en la ruta y con acusaciones, como se dijo, de haber escapado de un centro de aislamiento, lo cual, según remarcó, “no ocurrió jamás”.

“Fue la segunda vez se regresaba a San Clemente para encontrarme con mis hijos durante la cuarentena -aclaró Marchesani-. Hasta antes de la pandemia viajaba semanalmente”.

Si bien vive en La Plata desde abril, detalló que solía viajar a la costa desde la capital federal, donde había trabajado durante seis años, pero tuvo que volver y cambiar así el punto de partida debido a la falta de oportunidades laborales en su ciudad. “Intenté tener trabajo en San Clemente pero no conseguí. El año pasado, que no tenía ni para comer, hice los trámites necesarios para hasta ahora nunca me llamaron”.