En medio de la polémica, los chicos arrancaron con las salidas saludables

A pesar de que el tiempo no acompañó, la primera jornada del plan piloto de “salidas saludables” impulsado por el intendente, Julio Garro, se llevó a cabo ayer con un importante operativo de agentes municipales que vigilaron los espacios verdes de la Ciudad para su correcta implementación. La medida, que causó polémica en torno a su alcance en esta fase de la cuarentena, obtuvo el manifiesto aval de los infectólogos que asesoran al jefe comunal, que calificaron como “beneficioso” que los más chicos puedan distenderse al aire libre más que las salidas con sus padres a los supermercados.

Según indicaron desde la Comuna, ayer Garro presentó al gobierno de la Provincia el protocolo para estas salidas que, como viene publicando este diario, están indicadas para menores de 12 años acompañados de un adulto los martes, jueves, sábados y domingos a espacios verdes de no más de 500 metros de lejanía de sus domicilios. Además, en el documento enviado a la Gobernación se subraya que está prohibido el uso de los juegos de plaza, aunque sí es posible caminar con uso de tapabocas hasta dos horas por día.

En el primer día de su implementación, el secretario de Espacios Públicos del Municipio, José Etchart, explicó que se desplegaron más de 300 inspectores de distintas áreas para garantizar que estas salidas se desarrollen “con normalidad y cumpliendo con todas las medidas preventivas estipuladas por el Intendente, con el aval de infectólogos locales”. El funcionario advirtió que la tarea de estos agentes se centra en “la concientización y control con el fin de que los adultos responsables respeten las condiciones de la medida”.

El balance oficial de la primera jornada, nublada y con pronóstico de lluvias durante todo el día, fue considerado “sin contratiempos”, dado que “los vecinos circularon por los perímetros de los espacios verdes de manera ordenada y respetando las recomendaciones”.

Desde las redes sociales y la web de eldia.com se generó una encuesta para que los platenses opinaran respecto a la medida, obteniendo un 70 por ciento de aprobación. Algunos testimonios señalaban “el cansancio” de los más chicos por la prolongación del encierro, en tanto que otros vecinos manifestaban sus objeciones en torno a las posibilidades de que “se transmita el virus al resto de la familia” que se encuentra confinada.

EXPERTOS, A FAVOR

La medida impulsada por Garro contó el aval de la mesa de especialistas platenses que convocó el Intendente el lunes y que integran el ex jefe del servicio de Infectología del hospital San Martín, Amadeo Esposto; la ex jefa del servicio de Infectología del hospital de Niños, Silvia González Ayala; y el ex director ejecutivo del hospital San Juan de Dios, Daniel Corsiglia.

En diálogo con La Redonda, González Ayala advirtió ayer que el número de contagios “va a seguir aumentando, independientemente de la fase de la cuarentena” en la que se encuentre la Región. Y remarcó que “recién estamos en la primera ola incompleta de la enfermedad”, por eso “no podemos quedarnos paralizados en una situación de confinamiento porque no sabemos cuánto va a durar esto”.

Y, además de reiterar la necesidad del uso del tapabocas, el distanciamiento social y la higiene de manos, subrayó que “el virus va a seguir estando y tenemos que adaptarnos”. Y se refirió específicamente a la salida con los chicos a las plazas y parques: “En un supermercado tengo que cuidar que el nene no toque las cosas y se lleve luego las manos a la cara, es mucho más saludable ir a caminar. Tenemos una plaza cada seis cuadras. Esta es una ciudad mayormente plana. Horizontal y estar al aire libre es muy saludable, los niños necesitan tomar sol”.

En el mismo sentido, se pronunció Esposto, al sostener que entre el supermercado y el aire libre, es mucho más segura segunda opción.

Como viene publicando este diario, Garro defiende en esta etapa la implementación de las “salidas saludables” de los más chicos frente al impacto que la prolongación de la cuarentena les provoca en la salud y en atención a las posibilidades fisonómicas de La Plata, que presenta “235 espacios verdes. “Si no funciona, soy el primero en hacerme responsable y dar marcha atrás”, aseguró el lunes a este diario.

Sin embargo, la decisión encontró polémica en el gobierno de Axel Kicillof. El jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, afirmó el lunes que La Plata se encuentra en fase 3 del confinamiento y, por lo tanto, “no están permitido este tipo de salidas”.

Ayer, la ministra de Gobierno provincial, María Teresa García, se refirió al inicio de esta nueva fase 3 en todos los distritos de la Provincia donde la cuarentena se había endurecido y llamó a ser “muy cuidadosos” porque si los contagios siguen creciendo “el Gobernador se verá obligado a volver a la fase anterior”. Y remarcó que el énfasis de la flexibilización de las actividades es “para que la gente no pierda el empleo y pueda sostener su economía familiar, no es para el picadito de fútbol, ni para tomar cerveza en la esquina, es para sostener la economía, porque si esto no funciona hay que volver para atrás y volveremos a resentirla”.