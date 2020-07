“Basta para mí”: panelistas que plantaron bandera en plena pandemia

Con su reciente salida de “Animales Sueltos”, del que formaba parte desde 2017, Romina Manguel se convirtió en la última del listado de panelistas que, en medio de la cuarentena, decidieron renunciar a los programas en los que participan, por una o por otra razón.

En el caso de Manguel, la noticia se conoció en las últimas horas y sorprendió a propios y ajenos. La periodista decidió dar un paso al costado del envío que, ahora, conduce Luis Novaresio por América y reveló que los motivos eran la incomodidad frente al rumbo que había tomado el programa, abocado casi de lleno a la crisis sanitaria, un tema sobre el que siente que hace agua.

“La verdad es que, con todo lo que está pasando, tampoco terminé de encontrar mi lugar en el programa. Nosotros, que amamos lo que hacemos, sacamos fuerzas de donde no las tenemos. Pero me sentía desdibujada. Creo que nos pasó a todos en el periodismo. Porque una cosa es hablar de política o de judiciales, que es lo mío, pero otra es estar escuchando a infectólogos hablar de la duplicidad de contagios”, contó Manguel sobre los motivos que la llevaron a su dimisión.

Desde la productora del envío, en donde la reemplazará Rosario Ayerdi, manifestaron que “Romina decidió dar un paso al costado porque estaba un poco cansada y abrumada por la pandemia. Intentamos por todos los medios cambiar su decisión, pero no tuvimos éxito”.

Y aclararon que, de todos modos, seguirá “en el grupo: está con Luis en la radio (con Novaresio 910 por La Red) y seguramente estará en algún otro proyecto”.

“ME DESCALIFICÓ, MALTRATÓ Y HUMILLÓ”

La semana pasada, lo que comenzó con un intercambio de ideas respecto a la cuarentena entre Denise Dumas, conductora de “Hay que ver” (El Nueve), y Marcela Coronel, panelista, terminó con la salida de la periodista de espectáculos por sentirse “maltratada y humillada” por la ex modelo.

Concretamente, la conductora (que defendía la flexibilización de la cuarentena para que la gente pueda salir a trabajar) le dijo a la panelista (en contra de la flexibilización) que no podía hablar “de lo que no sabía”, en tanto, tiene una casa calentita y comida para ella y su hija, algo que Coronel sintió como un golpe bajo.

“En una semana (desde que pasó el cruce) no me llamó nunca. Más allá de lo que yo piense, era lo que correspondía. Tanto que habla de mi panza llena, se cagó en eso que ella cree porque no sabe nada de mi vida privada. Tiró eso al aire por pura demagogia, para ponerse a la gente de su lado en un discurso mentiroso porque ella tampoco puede hablar. Y me dejó sin laburo. Porque de qué manera vuelvo yo a un programa en el que tengo un conflicto con la conductora. El viernes renuncié”, relató Coronel.

Del otro lado, Denise no se hizo cargo. “Me parece que ella se tomó a personal una frase y era tan fácil como decirme que le molestó, le pedía disculpas y le explicaba que no era personal. Era un debate, se puede estar de un lado o del otro tanto ella como yo, da lo mismo. Pero no la descalifiqué, ni la humillé”, dijo la conductora y negó haberla echado. “Ella decidió irse porque no se sintió cómoda, se fue porque quiso”, cerró.

DURÓ DOS DÍAS

A principios de julio, Pampita volvió a la televisión por Net TV de la mano de su ciclo “Pampita Online” y, entre las novedades, sumó como panelista a Charlotte Caniggia. Sin embargo, a un par de días de su debut, la hija de Mariana Nannis decidió renunciar.

Su salida del programa está relacionada con las fuertes críticas que recibió por parte de Yanina Latorre, quien, en un móvil con “Pampita online”, criticó con dureza a la hija del Pájaro.

“Renunció y no vuelve nunca más Charlotte Caniggia al programa de Pampita Carolina Ardohain”, informó Andrea Taboada en “LAM”, y dijo que el motivo fue no haberse sentido cuidada ni por la conductora ni sus compañeros que no frenaron las palabras de Latorre en su contra y en su propio programa.

La modelo se hizo la desentendida. “Nos encantaría que siga viniendo. Tiene que decidirlo ella, tiene que probar si le gusta, si se anima. Acá tiene las puertas abiertas, así que la estamos esperando”, había declarado en su momento Pampita, tratando de convencer a la mediática que, sin embargo, eligió quedarse en su casa y no volver al programa.

LA QUE MÁS SONÓ

El 20 de mayo, Rial y Tauro, históricos conductor y panelista de “Intrusos” tuvieron un tenso cruce en el piso del programa de América cuando, mientras entrevistaban al ex recepcionista de la clínica del Dr. Mühlberger, el animador regañó en vivo a su compañera por no querer revelar la fuente de una información que él consideraba engañosa.

La cuestión fue que tras ese episodio, Tauro no volvió a aparecer en el programa en el que se desempeñaba desde hacía 17 años. Aunque al principio se habló de un sistema de rotación, que tendría a la periodista alejada unos días del estudio, dada la situación del coronavirus, finalmente con el correr de los días se supo que entre los dos estaba todo mal y que, al parecer, no iba a haber retorno posible, y así fue.

En el programa radial “Esto no es Hollywood”, Tauro fue contundente respecto a su salida del envío de chimentos: “Rial me maltrató. Ahí sentí el clic, y dije ‘¿Por qué me está pasando esto? Bueno, esto se terminó, no va más’ “.

Semanas atrás, la periodista se sumó al programa de Fantino, también por América, una decisión que, según las autoridades del canal, fue consensuada por todas las partes.

Durante todo este tiempo, Rial no había hecho comentarios sobre su compañera. Sin embargo, días atrás, debatiendo la salida de Marcela Coronel de “Hay que ver”, aprovechó para referirse a lo que pasó con Tauro.

“Nosotros pasamos por esto. Marcela Tauro se fue del programa después de una diferencia sobre un tema muy puntual que era el caso del doctor Mühlberger. Todos sabíamos que tenía una relación no de amistad, pero de conocimiento del tema. En aquel momento yo quería protegerla de todo eso y de no involucrarla porque cuando hay cierto afecto... Pero sentí que gente cercana a Mühlberger la estaba presionando”, aseguró el conductor. Y agregó: “No fue discusión (lo que tuvimos con Marcela). No hubo maltrato, no hubo nada. Ella después se tomó su tiempo y decidió irse. Hubo posibilidades de que volviera, charlar primero, y decidió irse. Tengo el mejor concepto de Marcela, la quiero mucho , es una gran compañera, una gran mina y una gran profesional”.

Tras enterarse de estas palabras de su ahora ex compañero, Tauro compartió una publicación en la que la etiquetaron en Instagram, en la que se hacían eco de estos comentarios del “intruso”, sin mediar palabra. Aunque ayer, consultada por la prensa sobre los dichos de Rial, manifestó: “No tengo nada para decir. Para mí es un tema terminado”.