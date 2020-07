El 83% de los hogares cambió la forma de comprar alimentos durante la pandemia

Desde que apareció el COVID-19, las familias argentinas se vieron obligadas a experimentar modificaciones en los hábitos de consumos y en la manipulación de los alimentos. Guardar los productos en las alacenas ni bien se compraron, es parte del pasado porque en casi todos los hogares se adquirió el ritual que pasa por lavarse las manos, airear los comestibles, limpiarlos uno por uno con alcohol o lavandina y, recién después de eso, ordenarlos. También se priorizan las compras en comercios de cercanía y se profundizó la limpieza de frutas y verduras.

Según el Instituto Tecnología de Alimentos (ITA), el 83,5 por ciento de los hogares modificó la forma habitual de comprar alimentos durante la pandemia de coronavirus, y un 90 por ciento adoptó medidas preventivas de higiene de los productos.

Acerca del tratamiento que le da a los alimentos, Vilma Di Doménico Rosato, quien durante mucho tiempo estuvo al frente de programas y micros de cocina, aseguró que al haber un gran desconocimiento con relación al virus, opta por aplicar una rigurosa limpieza en cada producto. “Dicen que en las superficies no está, pero también se decía que no estaba en el aire y ahora no hay nada claro”, señaló.

En suma, para quedarse tranquila, Vilma contó que le pone alcohol con agua a todo y que sumerge hasta las frutas y verduras en agua y lavandina para eliminar cualquier virus o bacteria que pudieran tener en la piel. “Ya no tengo uñas porque toda la limpieza la hago sin guantes”, dijo y agregó que todas sus conocidas actúan de la misma manera con relación a los alimentos.

En La Plata, en tanto, un relevamiento de EL DIA comprobó que la tendencia de los consumidores es mantener en lo posible los hábitos que tenían antes de la pandemia, más allá de que han experimentado algunos cambios que influyen a la hora de tener que ir al supermercado y adquirir los alimentos. Además se pronunciaron más los hábitos de higiene.

“Compro arroz, fideos y pollo. Miro mucho las ofertas y cargo el carrito para dos o tres semanas. Compro frutas y algunas verduras para mis hijas y sobrinos. Hay que tener más cuidado con estos productos, llego a mi casa y los lavo bien. Luego los vuelvo a sacar y a lavar para consumirlos. Se limpia con alcohol antes de guardar. Trato de no cambiar en nada, hay que esperar y tener más paciencia que todo esto ya va a pasar”, aseguró Maira.

Según la encuesta del Instituto, el 60 por ciento de los consumidores expresó sufrir inconvenientes en la adquisición de determinados alimentos en sus hogares, atribuyó la principal causa a la falta de comercios de cercanía.

No obstante, también se observó, en similar proporción, la imposibilidad o temor de salir a realizar compras, cuestiones económicas, el cierre de comercios específicos y otras causas no detalladas.

En parte el cambio se debe a la dificultad para conseguir ciertos productos en los locales barriales

La investigadora Trinidad Soteras, del INTA, señaló que “la idea principal fue identificar qué inquietudes en torno de la cadena alimentaria podían llegar a tener las personas y lo que pudimos ver, que fue lo que más nos llamó la atención, es el temor que demostraba la gente hacia el contagio de COVID-19 a través de la manipulación de todo lo que tiene que ver con la cadena de alimentos y con el propio consumo de alimentos”.

En este sentido, un 69 por ciento de los encuestados dijo estar preocupación por el contagio a través de los materiales utilizados a lo largo de la cadena de adquisición de alimentos, o sea, bolsas, envases, cajas, etc.

Este dato “nos prendió la luz ante la falta de información que existe respecto de que no se ha encontrado todavía evidencia de que los alimentos sean un medio de transmisión de contagio, y tampoco la Organización Mundial de la Salud pudo verificar que haya habido algún caso de contagio a través de la manipulación de envases, de bolsas, de cartones y demás”.

LOS RIESGOS DEL EXCESO

En muchos hogares se producen excesos con la lavandina o con el alcohol para lograr cierta tranquilidad de que de esa forma las cosas no estarán contaminadas. Sin embargo, la bioquímica Cristina Credaro explicó que utilizar mayores cantidades a las requeridas puede tener consecuencias en la flora intestinal y causar diarreas.

La profesional, que también estuvo al frente de charlas en las que se abordó el tema de la manipulación de alimentos, indicó que para lavar productos frescos como frutas y verduras alcanza con colocar unas 3 gotas de lavandina en 5 litros de agua.

En esa línea señaló que por ejemplo las manzanas, las papas, los tomates, pueden lavarse con agua y jabón e insistió en que la lavandina puede causar muchos trastornos intestinales.

“Hay que tener mucho cuidado porque la lavandina puede ser tóxica y no debemos creer que por que se utilice en grandes cantidades el efecto va a ser mayor”, agregó.

Para el lavado de pisos o superficies como mesadas indicó que son suficientes 2 40 ml de lavandina cada 5 litros de agua.

En cuanto a la limpieza de otros productos envasados, la bioquímica indicó que se puede emplear una fórmula compuesta por 70 por ciento de alcohol y 30 por ciento de agua. Eso es adecuado para rociar todo tipo de envases, bolsas, llaves, ropa y carteras.

La inquietud por los alimentos como posibles vehículos del virus se evidenció en un 58 por ciento de los encuestados, encontrándose presente en mayor medida en personas de entre 51 y 60 años.

En esta línea, los productos frescos para consumo sin cocción y expuestos sin envase en los puntos de venta (como frutas y hortalizas) fueron los que generaron más preocupación (más de un 30 por ciento).

No obstante, las frutas y hortalizas no aparecen en la lista de productos que disminuyeron su consumo, por el contrario, aumentaron en un 7 por ciento durante el aislamiento.

Sobre este punto, Soteras indicó que está relacionado “con el mayor tiempo para cocinar en el hogar, y también con todas estas nuevas prácticas de acondicionamiento y desinfección de los alimentos que implementó la gente”.

En relación con los cambios en el consumo de alimentos en los hogares durante el aislamiento, el estudio indagó acerca de su aumento o disminución respecto del habitual, segmentándolo en diferentes grupos de alimentos. Sobre esto se destacó un aumento neto del consumo de cereales y derivados (arroz, harinas, fideos, panificados) -11 por ciento-, infusiones -9 por ciento-, frutas y hortalizas -7 por ciento-, lácteos -5 por ciento-, grasas y aceites -3 por ciento-, bebidas alcohólicas -2 por ciento- y carne -1 por ciento-.

La disminución de consumo más marcada se observó en los alimentos listos para consumir que cayeron 14 por ciento, seguidos por los productos congelados (-5 por ciento), snacks (4 por ciento), bebidas gaseosas y jugos (-3 por ciento), frutos secos (-2 por ciento), dulces, conservas y quesos y fiambres (-1 por ciento).

En consonancia con ese dato, Pedro Elizalde, al frente del Banco Alimentario local, señaló que se están recibiendo donaciones que hasta antes del COVID- 19 eran inusuales y eso está vinculado a productos que la industria no está pudiendo comercializar. En esa línea enumero alfajores, golosinas de todo tipo y gaseosas en lata y en envases de medio litro, que antes eran comercializadas en bares, confiterías y restaurantes.

Por otra parte, se verificó que un 69 por ciento de los hogares encuestados afirmó que el contexto actual planteará un “antes y un después respecto de nuestra relación con los sistemas de producción y comercialización de alimentos”.

“El temor al contagio de COVID-19 a través de elementos involucrados en la cadena de adquisición de alimentos y también a través de los alimentos en sí, interpela las estrategias de comunicación y plantea un gran desafío a sortear”, aseguraron desde el ITA.