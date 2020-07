Bartomeu reveló que Barcelona “perdió 200 millones de euros”

El presidente de Bacelona, Josep Maria Bartomeu, reveló ayer que su club perdió ingresos por unos 200 millones de euros a causa de la pandemia de coronavirus, lo que lo convirtió en la entidad “más afectada de toda Europa”.

“Desde el 14 de marzo pasado no hemos ingresado casi ni un euro. Hemos dejado de ingresar 200 millones. Ahora estamos cerrando el ejercicio. Hemos tenido que cerrar las tiendas y el museo, no ha habido venta de entradas. Devolvimos la parte del abono de los partidos que no se han jugado. 200 millones es muy pesado”, lamentó Bartomeu en una entrevista que publicó el diario Mundo Deportivo.

El titular del club catalán dijo además que “en nuestro Plan Estratégico habíamos previsto ingresar 1.100 millones y ahora ingresaremos un 30% menos por el Covid-19. Lo digo porque si alguien piensa que la pandemia no afecta al club está equivocado”.

Y agregó: “el Barcelona es el club europeo que fue más afectado porque es el que más dinero ingresa en Europa”.

DESMENTIDA

Bartomeu desmintió que la entidad “culé” estuviera mal económicamente antes de la pandemia del coronavirus: “No es verdad, el nivel de deuda no es muy alto. Llevábamos un nivel de ingresos superior al de los otros grandes clubes, pero esta temporada no ha podido ser”.

Finalmente, el máximo dirigente del equipo catalán se mostró partidario de la vuelta del público al fútbol “con las restricciones y medidas de prevención necesarias”.