Se cumple una década de un crimen en Los Hornos por el que buscan justicia

Eduardo Rubén Sánchez (64), ex comisario de la Bonaerense, caminó unos pasos, como hacía siempre, para comprar alimento a sus perros en la forrajería vecina a su casa, en 143 entre 59 y 60. Cuando entraba, se cruzó con dos ladrones que habían asaltado el comercio. Uno le dio un tiro en el pecho tras lo que, se estima, fue un choque casual en la puerta. Murió unos minutos más tarde en el Hospital San Juan de Dios.

Ese incidente, sobre el final de otra tarde de invierno, ocurrió hace exactamente una década. La viuda de Sánchez, Cecilia Dellepiane, le contó ayer a este diario que el crimen está impune. “Lamentablemente, después de 10 años, no tenemos justicia. Nosotros estuvimos cinco años con un abogado, hasta que pudimos pagarle”, contó ayer y detalló que en ese lapso la familia de la víctima veía movimientos que le inquietaban y recién pudieron interpretar hace dos años: “La causa avanzaba y retrocedía, avanzaba y retrocedía. Incluso, encontraron un arma, pero no quién la disparó”, graficó.

Esos movimientos, según Dellepiane, los pudo poner en contexto una vez que leyó sobre la investigación de la presunta banda mixta de policías, ladrones y funcionarios judiciales en la que aparece como jefe el ex juez César Melazo, según la acusación judicial: “cuando apareció todo eso, en 2018, nos dimos cuenta de que la causa nunca hubiera ido adelante. Vimos que todos los pasos que dimos en tantos años fueron en vano. Él comandaba esos pasos y no se quería saber lo que había sucedido”, dijo la mujer y consideró que en la investigación del hecho que tuvo como víctima a su esposo también “apareció la connivencia” que se señaló en la instrucción de la pesquisa desarrollada por la fiscal Betina Lacki, que tiene hoy detenido en una cárcel al ex juez.

La mujer consideró que “en este tiempo me tuve que fortificar para no venirme abajo porque tengo una familia”, dijo y añadió que “a diez años creo que mi esposo ya tuvo justicia, que será la condena a la corrupción de ese momento”.