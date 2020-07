Alertan que por el virus, pacientes de La Plata están desatendiendo patologías graves

“Es desesperante”. Así, sin eufemismos ni intentando disimular nada, el médico clínico Diego Bares describe el panorama sanitario que crece en silencio pero sin pausa a la sombra del coronavirus en nuestra región. Y su diagnóstico no parece exagerado sino que entra en sintonía con el que trazan distintos profesionales de la salud de la Ciudad: mientras bajan las consultas médicas por dolencias que no estén vinculadas al COVID-19, se potencian peligrosamente los riesgos para aquellos pacientes con patologías cardiovasculares, neurológicas y hasta oncológicas. ¿Se tratan mucho menos estas patologías históricamente peligrosas?

El tema preocupa tanto que el propio Bares, consultor en clínica médica y jefe del Servicio de Admisión en el hospital San Martín de La Plata, tiene sus propias estadísticas: “durante los primeros sesenta días de cuarentena, es decir desde el 20 de marzo al 20 de mayo, hubo una disminución de las consultas por las patologías habituales de casi el 75 por ciento. En los treinta días posteriores hubo un leve repunte de ese tipo de consultas, pero seguimos notando, tanto en el sector público como en el privado, que las cuatro patologías con más complicaciones por la falta de un tratamiento adecuado son las que afectan a pacientes hipertensos, pacientes con cardiopatías, los que tienen EPOC y los pacientes diabéticos. En todos estos casos se trata de patologías que hoy por hoy no están siendo correctamente tratadas, y la situación es desesperante”.

Los médicos hablan de la importancia que tiene que la gente no deje de hacer su consulta

El panorama que pinta Bares entra en perfecta sintonía con el que observa Jorge Mazzone, presidente del Colegio de Médicos de La Plata: “Son muchísimos los pacientes que en La Plata dejaron de consultar por sus patologías o ya no van al hospital sólo para no correr riesgo de contagiarse coronavirus. Esto lleva a que muchos no contraigan este virus pero se terminen muriendo de dolencias más graves y que podrían haberse evitado”.

Lo que observan con preocupación los especialistas locales no difiere en nada con lo que apuntan desde la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento, cuyas autoridades precisan que el temor al contagio de coronavirus generó una caída de entre 50 y 80 por ciento en las consultas por problemas cardiovasculares, síntomas de accidentes cerebrovasculares u oncológicos, por lo que se estima que sólo por enfermedades cardiológicas hay riesgo de que ocurran entre 6.000 y 9.000 muertes adicionales al año que las habituales.

Asimismo, el informe detalla que disminuyeron 74% las consultas por emergencias, 73% por cirugías generales y 62% por anginas de pecho o síndromes coronarios agudos durante la cuarentena. También se redujo 46% la cantidad de personas que ingresaron por accidentes cerebrovasculares (ACV) y 16% las prestaciones de quimioterapia y radioterapia.

Estos datos cuadran incluso con los dados en los últimos días por José Luis Navarro Estrada, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC): “el foco puesto únicamente en el coronavirus hace que en los hospitales haya una reducción de hasta el 50% de las admisiones en guardias de Infarto Agudo de Miocardio; lo que ha llevado en todo el mundo a un aumento de hasta cinco veces la mortalidad por infarto”.

El origen de este problema, según se explica, es multicausal; por un lado, los pacientes aún sintiéndose mal no consultan porque tienen miedo de ir a un hospital y contagiarse con el virus; y por otro lado, ante el temor a la pandemia, se pospusieron o reprogramaron estudios y cirugías que en pacientes de riesgo aunque no sean urgentes.

Según coinciden médicos y directivos de hospitales consultados por este diario, son tres las principales especialidades que actualmente la población está descuidando peligrosamente: cardiología, oncología y neurología (por los accidentes cerebro vasculares).

“Este problema lo estamos observando tanto en los hospitales públicos como en los privados”, apunta Mazzone, para quien aún en estos días “hay hospitales que vieron reducida incluso la cantidad de internados. La gente permanece en la casa aún con dolencias y aún con síntomas que los obligarían en cualquier momento a consultar un médico. Es un problema serio, muy preocupante y que va a traer consecuencias sanitarias, por eso es indispensable que se le explique a la gente y se la ayude a tomar conciencia que no debe dejar nunca de realizar la consulta médica si lo necesita”.