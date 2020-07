Cafiero respondió preguntas en Diputados: "El diálogo político se ejerce y no se declara"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que en una crisis como la pandemia la sociedad "busca respuestas en el Estado" ya que "nadie espera que el mercado distribuya recursos o coordine cuidados específicos", al exponer hoy ante la Cámara de Diputados.



Cafiero expresó estos conceptos al brindar su informe sobre la marcha de gobierno como lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional, en la exposición previa al tramo de preguntas de los diputados opositores de Juntos por el Cambio.



"No vamos a echar culpas, vamos a hacernos cargo y a construir la Argentina solidaria con la que soñamos", puntualizó sobre las metas de gestión.



En su informe de casi una hora, Cafiero destacó todas las medidas instrumentados por el gobierno para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia y, en ese sentido, mencionó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los ATP, la asistencia alimentaria a los sectores mas vulnerables, el congelamiento de alquileres y las cuotas de créditos hipotecarios, entre otros.



En ese contexto, el jefe de Gabinete dijo que el IFE fue una medida "de escala inédita" ya que se benefició a nueve millones de personas que fueron "alcanzadas por esta política de ingresos".



En su discurso, Cafiero dijo que la crisis económica se agravó "por la pandemia y no por la cuarentena" y subrayó que por esta situación se debió "reorientar la producción nacional para dar una respuesta a la emergencia".



A lo largo de su exposición, el jefe de Gabinete subrayó que "el diálogo político se ejerce y no se declara", y pidió terminar "con el discurso del odio" que "va en contra de la democracia",



En ese sentido, el funcionario dijo es "peligroso cuando se ataca a comunidades científicas" y se "inventan noticias falsas a una sociedad que está asustada y está conmovida".