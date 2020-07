En plena emergencia, diputados de Chubut posaron como "egresados”y estalló la polémica

Una fuerte polémica se generó en las últimas horas en el ámbito político de Chubut por una foto que muestra a tres diputados de esa provincia y a sus respectivos asesores posando con un paisaje blanco de fondo.

El revuelo no se generó por el hecho de haberse tomado una foto en la nieve sino por las posturas que adoptaron los funcionarios. Muchos interpretaron que la postal se asemeja a la típica foto que se sacan los grupos de egresados que viajan a la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Y fue en este marco que se generó un fuerte repudio en las redes sociales ya que la imagen fue captada en medio de una misión de entrega de ayuda en el marco de la emergencia que, al igual que Río Negro y Neuquén, está atravesando la provincia patagónica por las intensas nevadas que se vienen registrando.

La foto, en la que se puede ver a los diputados provinciales de un sub-bloque de “Chubut al Frente” Leyla Lloyd, José “Chico Espina” Giménez y Mariela Williams junto a un nutrido grupo de asesores, fue compartida en las redes sociales y luego comenzó a circular con fuerza entre los chubutenses.

La foto fue tomada en medio de un viaje hacia a la localidad de Cushamen, en la cordillera de la provincia. Cushamen es una de las localidades más golpeadas por las intensas nevadas, con habitantes aislados y de donde se pudo rescatar a dos mujeres que estaban embarazadas y que poco después de llegar al hospital de El Maitén dieron a luz.

Muchos de los usuarios de Facebook, Twitter y Whatsapp que viralizaron la foto, cuestionaron la actitud de los legisladores provinciales en medio de la situación que atraviesa la provincia.

Fue una polémica foto que se parece más a la de un grupo de egresados en pleno festejo que de dirigentes comprometidos con la tremenda emergencia que viven gran parte de los habitantes de Chubut por las intensas nevadas.

En las redes y una vez viralizadas las imágenes, las diputadas Leyla Lloyd y Mariela Williams se defendieron de las andanadas de críticas asegurando que “vinimos en vehículos propios trayendo más de 6 toneladas de víveres, ropa y agua de campañas solidarias” y que “estamos llevando soluciones, a los que les gusta viralizar una foto en la nieve les recomendamos que recorran con hechos, no con promesas como hicimos en toda nuestra carrera política y no sólo en estos días”. Igualmente, las críticas no cesaron.