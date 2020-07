"Mulas": el duo que ya componía de manera virtual antes de la pandemia

Mulas es un dúo, conformado por Nacho Manchiola y Mariano Durante, dos tipos que se conocieron de manera totalmente casual en el mundo 2.0 y comenzaron a hacer música incluso antes de conocer sus nombres reales y sus caras.

Nacho se ocupa de la guitarra acústica, la composición y la voz; Mariano, que comenzó tocando la guitarra, hoy se transformó en el productor de las canciones, grabando también el bajo y programando las baterías. Estas bases luego son vestidas con melodía y voz. Los temas nacen desde una idea de cualquiera de los dos, se arma el esqueleto de la canción, se compone la melodía, se graba y masteriza todo sin salir de casa.

La historia del duo comenzó en 2018 y luego de dos años de componer e intercambiar audios vía web, hoy están presentando “Árboles rojos”, su cuarto álbum de temas propios. Atrás quedaron Circo (2018), Historias de Ficción (2018) y Baila Solo (2019).

EN SPOTIFY: https://open.spotify.com/album/1TBkR509St8VvvfKvk25RQ

WEB: https://mulas.bandcamp.com/album/rboles-rojos

Como si no les bastara con eso, en paralelo fueron grabando grandes canciones de otros artistas: tienen dos álbumes de covers, uno con temas en inglés -pasando por Nirvana, Oasis, Morrisey, The Clash, The Beatles, entre otros- y temas en castellano -Los Abuelos, Patricio Rey, Virus, Charly, y más-

Los temas de Mulas expresan lo que sus integrantes fueron viviendo a través de los años, pueden desprenderse muchas lecturas políticas, irónicas, abstractas, en fin, la vida misma.

Esta forma de trabajo hizo que el Covid-19 y el confinamiento pasen totalmente desapercibidos para la banda -al menos en la forma de componer y grabar- ya que el trabajo a distancia es el fuerte de Mulas, una suerte de home office musical.

Sus canciones pueden encontrarse en todas las plataformas digitales, como Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, entre las más conocidas. En redes sociales siempre hay actualizaciones sobre material, interacción y locuras de todo tipo.