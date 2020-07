¿El coronavirus permanece estable en el aire?

Un informe reciente desmiente lo asegurado por la Organización Mundial de la Salud (OMS): el coronavirus permanece estable durante varias horas o días en la superficies. A esta afirmación llegó en un estudio de 239 científicos de los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad de Princeton publicado en The New England Journal of Medicine

Los científicos descubrieron que el SARS-CoV-2 es detectable en aerosoles hasta tres horas, hasta cuatro horas en cobre, hasta un día en cartón y hasta dos o tres días en plástico y acero inoxidable. Estos resultados proporcionan información clave sobre la estabilidad de este coronavirus que surgió en la ciudad china de Wuhan, y sugiere que las personas pueden adquirirlo a través del aire y después de tocar objetos contaminados.

No obstante, el último informe publicado por OMS al respecto, concluye que el COVID-19, “según las pruebas actuales, se transmite principalmente entre personas a través de las denominadas gotas respiratorias de más de cinco micras”.

En este sentido, afirma que la transmisión por el aire se produce cuando hay una presencia de microbios dentro de los núcleos de gotas, las cuales pueden permanecer en el aire durante largos períodos de tiempo y transmitirse a otros a distancias superiores a un metro, lo que se conoce como partículas en suspensión o aerosoles.

En caso de comprobarse que el virus permanece en lugares cerrados en el ambiente, será un retroceso para la reanudación de las clases y la apertura de áreas específicas como casinos, restaurantes y shoppings. Es posible, entonces, que se necesiten máscaras en el interior, incluso en entornos socialmente distantes. Los trabajadores de la salud pueden necesitar máscaras N95 que filtren hasta las más pequeñas gotas respiratorias mientras atienden a los pacientes con coronavirus.

Pero ha insistido en la escasa evidencia científica que existe sobre la posibilidad de que el nuevo coronavirus se transmita por el aire, si bien ha reconocido que la transmisión aérea sí puede ser posible en circunstancias y entornos específicos en los que se realizan procedimientos o tratamientos de apoyo que generan dichos aerosoles.

Los científicos compararon cómo el ambiente afecta el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1, que causa el síndrome respiratorio agudo severo (SARS).

El SARS-CoV-1, el antecesor del que ahora circula por todo el mundo, surgió de China e infectó a más de 8.000 personas en 2002 y 2003. Fue erradicado por el rastreo intensivo de contactos y medidas de aislamiento de casos y no se han detectado casos desde 2004. Es el coronavirus humano más relacionado con el SARS-CoV-2.

En el estudio de estabilidad, los dos virus se comportaron de manera similar, lo que desafortunadamente no explica por qué COVID-19 se ha convertido en un brote mucho más grande.