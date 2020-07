Impacto político: fuerte cruce entre Alberto F. y la oposición

“Le recuerdo que usted fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de Maldonado Si digo que su actitud fue canallesca me quedo corta...” - Patricia Bullrich - Ex ministra de Seguridad

El homicidio del ex secretario de la vicepresidenta y ex mandataria de Argentina, Cristina Kirchner, desató un fuerte impacto político una dura polémica en el país. La oposición lo calificó de “crimen de gravedad institucional”, y ayer el presidente Alberto Fernández le salió al cruce: afirmó que “es canallesco” sembrar “dudas sobre la muerte” de Fabián Gutiérrez y entendió que “solamente insinuar” una vinculación con el Gobierno “es una actitud tan miserable que es muy difícil de entender”.

Unas horas después, le salió a contestar la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien le recordó el “uso político” que le dio el kirchnerismo a la muerte de Santiago Maldonado y los cuestionamientos del propio del mandatario. “Decir que eso fue canallesco me quedo corta”, aseguró la actual líder del PRO.

“Todos queremos saber qué pasó con Fabián Gutiérrez, quién lo mató, cuáles son los móviles, pero insinuar que eso ocurrió por motivos de la causa que se conoce como la causa de los cuadernos y que el Gobierno puede estar involucrado, es realmente una actitud tan miserable que es muy difícil de entender”, expresó el Presidente en una entrevista con radio Milenium.

Fernández, además, endilgó la responsabilidad a cierto sector de la oposición, especialmente a los titulares de los partidos PRO, UCR y Coalición Cívica, quienes el sábado emitieron un documento titulado “Un crimen de extrema gravedad institucional” y pidieron el apartamiento de la investigación de la fiscal Natalia Mercado por su vínculo familiar con la vicepresidenta Cristina Fernández.

“Que se animen a firmar un documento sembrando dudas sobre la muerte de Gutiérrez es canallesco”, insistió el jefe de Estado y llamó a la “reflexión” a la dirigencia porque, dijo, “si nos ganan los que odian estamos muertos como sociedad”.

La coalición opositora Juntos por el Cambio calificó la muerte de Gutiérrez como “un crimen de extrema gravedad institucional”, en un comunicado que advirtió sobre una “posible conexión de su muerte con delitos federales”, en alusión a la causa por corrupción.

Gutiérrez fue encontrado asesinado y enterrado en una casa de la localidad santacruceña de El Calafate y por el crimen fueron detenidos cuatro sospechosos, uno de los cuales habría confesado el hecho ante la Justicia.

De acuerdo con los primeros resultados de los peritajes, el hombre presentaba golpes principalmente en la cabeza y un corte en el cuello.

En este marco, Fernández consideró “incomprensible que alguien trate de vincular al Gobierno en un hecho tan trágico como el asesinato de una persona” y subrayó incluso que “según las investigaciones” hubo “otro móvil” en el crimen.

“El aprovechamiento para reinstalar un tema penoso, que necesita ser juzgado seriamente, que necesita razonabilidad jurídica, de jueces probos que se ocupen del tema, es de una miserabilidad absoluta”, opinó.

El Presidente hizo un llamado “a la reflexión” e insistió: “Todos lamentamos lo que ocurrió, pero qué vínculo tiene eso” -se preguntó- con la denominada causa de los cuadernos.

“Si uno mira fríamente (el hecho) no sé quién se beneficia con la muerte de Fabián Gutiérrez porque lo que declaró (en la causa cuadernos) está firme y es válido y no (ocurre que) porque se murió esa declaración no vale”, explicó Fernández y recordó que el ex funcionario “declaró como imputado” en ese expediente.

“Piensen un segundo quién puede ganar con esta muerte; le pido a la gente que reflexione un instante porque intentan confundirla de manera permanente; no nos dejemos llevar por los odiadores de siempre, no es el camino ése”, reiteró.

Exhortó a actuar “con seriedad” y ser “solidarios con quienes lo necesitan” durante la pandemia de coronavirus.

“No sembremos más problemas que los que tenemos son muchos y no tratemos de revivir el odio que vivió durante 4 años en la Argentina; así no se cierra la grieta”, dijo.

El Ministerio de Seguridad aclaró que nunca pidió ser un testigo protegido por lo que no contaba con custodia oficial.

“Le recuerdo que usted (Presidente) fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de Maldonado “, dijo Bullrich ayer por la tarde, en su cuenta de Twitter.

La ex ministra recordó el caso de Santiago Maldonado, el joven que murió ahogado, según la Justicia, en el río Chubut en 2017. “No tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca me quedo corta. Entienda la gravedad de la situación, Presidente. Como hombre del Derecho no tengo que explicarle que el nuestro es un pedido de transparencia para el esclarecimiento del crimen”, desafío Bullrich a Alberto Fernández.

Gutiérrez, de 46 años, apareció enterrado entre escombros en un terreno de El Calafate. Tenía un golpe en la cabeza y el cuello cortado. Había desaparecido el jueves y lo buscaban intensamente desde el día siguiente. Cuatro personas fueron detenidas por la policía de Santa Cruz antes del descubrimiento del cadáver.

La réplica de Bullrich fue a través de tres tuits. En el último, adjuntó el comunicado difundido por la coalición opositora: “Se lo mando nuevamente para que lo lea vía Twitter; después de reiterados pedidos de audiencia denegados no tengo muchos otros canales de comunicación a los cuales recurrir”, acusó.

Familiares de Gutiérrez pidieron en un comunicado “a los periodistas y dirigentes de todo el arco político” que dejen actuar a la justicia “apartándose de hacer especulaciones dolorosas, interesadas, de todo tipo y color”.

“Hasta que no tengamos otra hipótesis más firme de la que maneja el juez, no podemos hablar de un crimen político y menos involucrar a la ex Presidenta”, dijo uno de los abogados de la familia.

La familia de Gutiérrez volvió a pedir que no se lo vincule con un crimen político