Chascomús, presente en los 80 años de Ringo Starr

Ringo Starr, el famoso ex Beatle, cumple hoy 80 años y lo festejará, como ha hecho en otros cumpleaños, con música. Solo que, en medio de la pandemia, será a través de las redes sociales. Y con la particularidad, además, de que un rinconcito argentino, muy cerca de nuestra región, participará activamente del festejo. Se trata de la Orquesta Escuela de Chascomús, que hace algunos años fuera declarada “Embajadora de la Paz” por el célebre músico británico, y cuyas alumnas y alumnos participarán hoy de la celebración del cumpleaños 80 de quien fuera el legendario baterista de The Beatles.

Es que el propio Ringo invitó a los alumnos y alumnas de la orquesta a compartir con él y todos sus fans y seguidores en el mundo un video con representantes de las distintas formaciones tocando y cantando “Yellow Submarine”, que será transmitido por el Facebook oficial del músico.

Pero también, el festejo de los 80 de Starr incluirá, además, un concierto benéfico por streaming que podrá verse en su canal oficial de YouTube, y del que participarán, entre otros, su ex compañero de banda, Paul McCartney, junto a figuras como Sheryl Crow, Ben Harper, Sheila E., Joe Walsh y Gary Clark Jr, entre otros, en un recital que desde nuestro país podrá apreciarse desde las 21, y destinará lo recaudado a la Black Lives Matter Global Network, The David Lynch Foundation, Musicares y Wateraid, según anunció el propio músico a través de sus redes sociales.

“Amo los cumpleaños. Este año será un poco diferente, no habrá una gran reunión, no habrá un brunch para 100 personas, pero estamos creando un show, una hora de música y charlas. Es un cumpleaños bastante importante”, dijo el artista, que como todos los años invitó a sus fans de todo el mundo a enviar videos con saludos con los dedos en V, tal su costumbre.

LOS EMBAJADORES DE CHASCOMÚS

La relación entre Ringo Starr y la escuela de Chascomús viene de hace ya tres años, cuando el famoso músico designó a sus integrantes como “Embajadores de la paz”.

Fue en 2017, cuando Ringo buscaba en ciudades de Sudamérica a jóvenes que se sumaran al clásico evento de su cumpleaños como nuevos embajadores, por lo que surgió la propuesta de postularse y participar.

El vínculo con el baterista lo aportó una persona que apadrinaba a la institución chascomusense y que, a su vez, era amigo de uno de los productores que representaban a Ringo en la Argentina.

La trayectoria y la trascendencia en la comunidad de la orquesta escuela sorprendieron a Ringo, quien previo a aquella celebración de 2017 les dedicó un mensaje: “Agradezco especialmente a todos los chicos de Chascomús, ¡Argentina! Todo su trabajo artístico se ve grandioso. Tengo visión extra y puedo ver a través del mundo… ¡Paz y amor!”. Días más tarde, la orquesta interpretó la histórica canción “All you need is love”.

En los cumpleaños siguientes los chicos de Chascomús volvieron a ser parte de los festejos, sumándose a las transmisiones, siempre con un tiempo disponible de 3 minutos.

“Participamos desde el año 2017 -contaban ayer los directivos de la institución- y es una gran emoción para nosotros desde que Ringo nos nombró “Embajadores de la paz”. Este año nos pidieron especialmente que les mandemos un video, así que alumnos representantes de las distintas orquestas que pertenecen a la Escuela grabaron el tema “Yellow Submarine”, que se va a poder ver en todas las redes de Ringo. Además, enviamos el correspondiente saludo, que consiste en decir: ¡Peace & Love, (Paz y Amor); Happy Birthday Ringo, (Feliz Cumpleaños Ringo!!)”.

Los alumnos debieron este año preparar el video desde sus casas, debido a las restricciones de circulación que le impiden asistir a la sede de la escuela, un edificio que se construyó con aportes comunitarios y que se inauguró en 2014.

Claro que la Escuela de Chascomús no es solo famosa por participar de los cumpleaños de Ringo, sino que, a lo largo de su historia, la institución obtuvo muchos reconocimientos y distinciones, como que en 2018 fue galardonada con el Premio Konex a la trayectoria en Educación de la década 2008-2018; y en mayo de 2016 ya había captado la atención del Papa Francisco, quien los recibió en el Vaticano y disfrutó de su talento. Cabe destacar que el 80% de los chicos que estudian en la Escuela pertenecen a sectores vulnerables, y solo un 20% corresponden a inscripción abierta.