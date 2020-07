¿Habrá cambio de “figuritas” entre el Pincha y el Patrón?

La dirigencia de Estudiantes tiene varios frentes para atender por estas horas. Mientras debe esperar por sus dos principales nombres como la posible vuelta de José Sosa y la renovación de Marcos Rojo, va avanzando con otras situaciones que no son menores. Futbolistas que podrían emigrar por que hay clubes interesados, como son los casos de Daniel Sappa, Jonatan Schunke y Federico González. Al mismo tiempo, hay un fuerte interés de los albirrojos en el delantero Cristian Tarragona, de muy buena labor en la última temporada defendiendo la camiseta de Patronato.

A propósito de Estudiantes y Patronato, podrían llegar a realizar un cambio de “figuritas” si siguen adelantes con sus intenciones, que de un momento a otro se pueden transformar en gestiones formales. Es que el Pincha ya ha preguntado por Tarragona, que en los últimos días agradeció pero rechazó la propuesta para quedarse en el Patrón donde iba a cobrar tres veces más de lo que gana hoy.

“Tarra” tiene decidido pegar un salto en su carrera, y eso podría ser pasar a Estudiantes. El delantero (que en 24 partidos -22 como titular- marcó 9 goles), es confeso hincha de Unión, y más allá que el conjunto Tatengue lo sondeó, ni su sentimiento por Unión ni su buen presente en Patronato alcanzarían para que pueda rechazar la posibilidad de jugar en el Pincha.

Por eso las gestiones ya se irían avanzando por el atacante y podrían cerrarse de un momento a otro. Ahora bien, coincidentemente, Patronato para reemplazar a Tarragona, pensó en un delantero albirrojo, que hoy por hoy no es titular y terminó quedando detrás en su momento de Mateo Retegui y Martín Cauteruccio. Se trata de Federico González.

Los directivos del elenco aurinegro llamaron a nuestra Ciudad preguntando condiciones por el ex delantero de Tigre, y hoy es una posibilidad que los dirigentes estudiantiles no cierran, aunque aún no se hablaron de números finales y las conversaciones seguirían.

Así es que no es descabellado que se pueda dar, sin querer, un enroque de puntas entre el León y Patronato, aunque las operaciones no tengan nada que ver unas con otras.

ENTRE HURACÁN Y UNIÓN

En tanto, siguen en pie las chances que el arquero Daniel Sappa y el defensor Jonatan Schunke puedan emigrar. Huracán, con Israel Damonte a la cabeza, se interesó en ambos, y es más, en declaraciones al medio partidario “Mundo Quemero”, el titular del Globo Alejandro Nadur dijo: “Schunke es un jugador que nos interesa. Ojalá lleguemos a un acuerdo”.

Sobre el tema arquero, lo del Pepi se enfrió un poco ya que en Parque Patricios sueñan con el regreso de Marcos Díaz, pero los ven dificil.

Puntualmente sobre Sappa, sigue siendo el número “uno” en la lista de Unión de Santa Fe en caso de que no siga el ex golero Tripero, Sebastián Moyano. En el Pincha entienden que Pepi se irá nuevamente a préstamo ya que no volverá tras jugar en Arsenal para ser suplente.

Y precisamente en cuento al tema arquero, en Estudiantes esperan poder arreglar en el transcurso de esta semana con el juvenil Jerónimo Pourtau a quien hace exáctamente una semana se le terminó el contrato. Todavía no hubo un acuerdo total, lo que ha llamado la atención por que se pensaba que iba a ser algo rápido como las renovaciones de otros juveniles como Franco Sivetti e Ignacio Gariglio.

Sin contar a Sappa (estaba en Arsenal ) hasta el momento detrás de Andújar estaba Emiliano González de suplente y Pourtau de tercero.