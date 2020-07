“Estoy deseando ir a mi quinto Juego Olímpico”, dijo Scola en Varese

Si bien ya había cerrado su incorporación semanas atrás, en la jornada de ayer Luis Scola tuvo su primera conferencia de prensa como nuevo jugador del Varese de Italia. El interno de 40 años, emblema y capitán de la Selección Argentina en el pasado subcampeonato mundial obtenido en China en septiembre del año pasado, expresó su felicidad por continuar ligado al deporte de la naranja con claras vistas a estar presente en los Juegos Olímpicos de Tokio del año entrante, su gran deseo.

“Estoy muy feliz de estar en Varese, un club con mucha gloria e historia. Es el lugar perfecto para mí. Soy feliz jugando al básquet y espero serlo aquí también”, sostuvo un sonriente Luifa en perfecto italiano.

Seguidamente, y acompañado por las autoridades de su nueva institución, “El General”, como lo bautizaron tras su llegada, explicó lo que lo llevó a inclinarse por Varese.

“Hablé con Gabriel Fernández (ex Generación Dorada) que jugó aquí. Me dijo cosas muy buenas del equipo. Todas las personas a las que le consulté hablaron muy bien del club, algunos son italianos otros sudamericanos. Sé que la gente espera mucho de mi, y eso es algo bueno, cuando la gente no espera nada es un problema. Es una gran responsabilidad, ahora voy a hacer lo que siempre hago: trabajar. Voy a trabajar muy duro, eso me hará presentarme y jugar de la mejor manera posible, espero que podamos hacer las cosas bien como equipo, divertirnos y ganar partidos y que todos sean felices”, destacó.

Ya sobre el cierre, el campeón olímpico en Atenas 2004 remarcó lo que lo llevó a continuar en carrera, pensando en disputar su quinta cita olímpica, récord argentino absoluto.

“Estoy deseando jugar cinco juegos olímpicos, que para mi sería increíble”, reconoció Scola. “Pero no sería la primera persona en hacerlo. Sería el primer argentino que lograría eso, pero no sería el primer basquetbolista. Otros jugadores como Navarro (escolta español) o Schmidt (histórico jugador brasileño) ya lo han hecho”, concluyó.