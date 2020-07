Anuncian que los docentes podrán comprar computadoras en 36 cuotas

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, anticipó hoy que la próxima semana se presentará una línea de créditos del Banco Nación, con tasa subsidiada para que los docentes puedan adquirir computadoras a 36 meses con una cuota muy baja, y se va a garantizar la navegabilidad gratuita de algunas aplicaciones educativas.



Al respecto, el funcionario detalló que el Ministerio de Educación aportará 50 millones de pesos para subsidiar ese crédito.



En la misma línea, Trotta contó que se trabaja "en el desarrollo de una plataforma educativa que va a ser una solución integral y que va a garantizar la gratuidad de toda la navegabilidad en todos los portales educativos del Estado, las provincias y universidades".



Asimismo, en diálogo con El Destape Radio, el funcionario contó que el martes se aprobaron "por unanimidad" los protocolos presentados para el nivel superior, esto permite que el rector de cada universidad, teniendo en cuenta la realidad epidemiológica donde se encuentra cada establecimiento, "pueda proyectar el regreso a todas las actividades académicas" de forma presencial.



Además, detalló que esos protocolos son similares a los generales: distanciamiento social, tomar la temperatura al ingreso, usar el tapabocas, mantener un metro y medio de distancia, fortalecer todas las medidas de higiene.



En tanto, Trotta descartó la imagen de universidades repletas de alumnos hasta que "no haya respuesta contra el Covid- 19", y explicó que "muchas universidades plantean sostener el proceso de virtualización, que no haya un regreso físico".



"Priorizamos la salud de la comunidad educativa, no nos vamos a apurar en ninguna decisión pero nuestra expectativa es un regreso a las aulas este año", indicó Trotta respecto al resto de los niveles.



El ministro contó que "muchas jurisdicciones están empezando a proyectar una vuelta escalonada en el mes de agosto", pero para él "sería irresponsable establecer una fecha en la situación en la que estamos".



"Cuando los números mejoran podemos proyectar algunas actividades y si hay un cambio que impacta en la realidad epidemiológica vamos a tener que retroceder", enfatizó el funcionario nacional.



En tanto, afirmó que el eje se establece en "la priorización de los estudiantes que están terminando la escuela primaria y secundaria", ya que a esos alumnos, sostuvo, "tenemos que dar la mayor cantidad de tiempo posible".



Consultado por la posibilidad de que quienes estén finalizando la escuela secundaria realicen algunos meses más por el ingreso a la universidad, Trotta dijo que "están trabajando en un módulo presencial para el año que viene para garantizar el cierre de los 14 años de educación obligatoria y el ingreso a la universidad" .



En cuanto a situación de los colegios privados, remarcó la importancia de "sostener estas instituciones educativas" y señaló que "todos se pueden presentar en el programa ATP".



"Estamos acompañando a todas esas instituciones para lograr el objetivo de pago de los salarios y para que puedan llegar al proceso de reapertura de clases", concluyó.