Deuda: con una aceptación de los bonistas menor al 40%, Guzmán anunciará una nueva prórroga

El ministro de Economía de nuestro país, Martín Guzmán, logró menos del 40 por ciento de adhesión de los bonistas y extenderá la oferta para evitar el default.

La Argentina necesita un porcentaje de aceptación que oscila entre el 66 y el 85 por ciento de los acreedores privados, pero la iniciativa oficial tuvo una aceptación cercana al 35 por ciento. Ante esta situación, el Gobierno podía declarar desierto el canje y marchar rumbo al default, o extender la oferta para continuar la negociación, opción que se oficializaría en breve.

Según las últimas informaciones, Alberto Fernández le ordenará a Guzmán que anuncie la extensión de la oferta hasta el 28 de agosto. Será la enésima prórroga comunicada por el Ministro, que en esta oportunidad vencía el 4 de agosto (próximo martes).

La propuesta oficial establece una diferencia de casi tres dólares menos respecto a la contraoferta de BlackRock y sus aliados, los bonistas más importantes. Alberto Fernández ratificó en varias entrevistas periodísticas “no cederá” ante los planteos de los fondos de inversión.

Con la extensión del plazo, el Gobierno Nacional muestra su voluntad de negociar, pero si no hay una aproximación al Valor Presente Neto (VPN) de los bonos que reclaman los acreedores privados será difícil que algo cambie de acá al 28 de agosto.

"VAMOS A SEGUIR TRABAJANDO PARA VER SI LOGRAMOS UN ACUERDO"

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el Gobierno nacional seguirá "trabajando en los días que vienen para ver si logramos el acuerdo" con los acreedores externos, y aseguró que algunos fondos de inversión tienen una posición "incomprensiblemente dura" para con la propuesta argentina.

"Seguimos hablando con todos y vamos a seguir trabajando para ver si podemos lograr mejores resultados", indicó Fernández en diálogo en una entrevista radial.

Según explicó el mandatario, existe "una posición muy dura de algunas fondos, incomprensiblemente dura. Ellos saben que la nuestra es la última oferta, que no podemos hacer más esfuerzos".

"Espero que comprendan -agregó-. Ni siquiera le estamos pidiendo que pierdan, sino que ganen un poco menos. Vamos a seguir trabajando en los días que vienen para ver si logramos el acuerdo".

En la misma línea, Fernández sostuvo: "si el punto de exigencia es que yo le haga padecer más cosas a los argentinos que ya padecen mucho, ése es un dilema ético que yo no tengo, porque sé lo que la ética me manda a hacer".

En base a esto, agregó en una entrevista con El Destape: "si el acuerdo supone que los argentinos se posterguen más y que los jubilados tengan más ajuste, yo no lo pienso hacer. Si el acuerdo exige que deje de auxiliar a los 9 millones de argentinos con el IFE, yo no lo voy hacer. El límite es que me exijan lo que suponga más padecimiento para los que más necesitan. Eso no lo voy a hacer".

Respecto de las 60 medidas que el Gobierno anunciará para la reactivación económica del país, el Presidente de la Nación afirmó que "eso ya está todo listo".

"Le pedí a (ministro del Interior) Eduardo 'Wado' de Pedro, a (el ministro de Desarrollo Productivo) Matías Kulfas y (al ministro de Economía), Martín Guzmán que hablen con los gobernadores para tratar de que ese plan tenga un mejor impacto regionalmente. Ver qué necesita cada región del país, para poder ser más precisos y presentar el plan con una serie de normas generales y, después, región por región", y cerró: "En ese punto estamos, por eso lo estamos demorando"