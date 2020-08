El hijo menor del magnate de Fox News dio un portazo por “diferencias editoriales”

NUEVA YORK

El exdirector general del grupo 21st Century Fox James Murdoch, hijo del magnate de la prensa Rupert Murdoch, renunció al consejo de administración de News Corp, según un documento publicado ayer por la agencia estadounidense de contralor de los mercados SEC.

De acuerdo a una carta enviada al consejo y difundida por la SEC, la decisión fue fruto de “diferencias editoriales, desacuerdos relativos a los contenidos publicados por los títulos del grupo así como a otras resoluciones estratégicas”.

Exdirector general de 21st Century Fox, un puesto que abandonó luego que Disney comprara la mayor parte de los activos del grupo, James Murdoch, de 47 años, administra actualmente el fondo de inversiones Lupa Systems.

El empresario ya se había mostrado en varias ocasiones muy crítico con las decisiones del emporio de su padre y con su cobertura mediática en general.

En enero denunció las posturas escépticas en cuanto al cambio climático, según dijo, por parte de varios medios de News Corp, en ocasión de los gigantescos incendios que devastaron regiones enteras de Australia.

“Estamos agradecidos a James por sus muchos años de servicio al grupo”, comentaron Rupert Murdoch, su padre, y Lachlan Murdoch, su hermano, respectivamente presidente ejecutivo y copresidente de News Corp, en un comunicado enviado por un portavoz de la empresa. “Le deseamos lo mejor”, agregaron.

Tras la escisión de 21st Century Fox y la cesión de la mayor parte de los activos a Disney, Rupert Murdoch creó un nuevo grupo, Fox Corporation, que controla el resto del imperio y del cual es presidente, mientras su hijo Lachlan ocupa la dirección general y la presidencia ejecutiva.

James Murdoch no figuraba en el consejo de administración de Fox Corporation. News Corp, de cuyo consejo dimitió, agrupó los periódicos del imperio Murdoch, incluidos el Wall Street Journal y tabloides como The Sun de Londres y el New York Post, además de varias otras publicaciones en el Reino Unido y en Australia.

James Murdoch ya había abandonado parte del imperio mediático, debido a su disgusto con Fox News. El joven Murdoch también ha expresado previamente su desacuerdo con las opiniones políticas conservadoras de su padre.

Pero había permanecido en el consejo de News Corp, algo que había intrigado a los amigos de la familia. Su renuncia ayer a News Corp representa la creciente distancia que ha colocado entre los negocios de medios de su hermano y su padre.

Si bien ya no forma parte de los directorios de las empresas familiares, todavía está conectado al imperio a través del Murdoch Family Trust, que posee acciones de voto clave en ambas empresas.

El paraguas de News Corp incluye al editor de libros HarperCollins. También posee una gran parte de los medios de comunicación de Australia, que fueron criticados a principios de este año por su cobertura del cambio climático en relación con los incendios forestales que se extendieron por todo el país.

Un portavoz de James Murdoch dijo en enero que él y su esposa, Kathryn Murdoch, tenían puntos de vista “bien establecidos” sobre el cambio climático y estaban “particularmente decepcionados con la negación en curso entre los medios de comunicación en Australia debido a la evidencia evidente de lo contrario”.