Puede haber marcha atrás si se disparan los contagios

Si bien la semana pasada se autorizó el regreso a los entrenamientos bajo estricto cumplimiento de protocolos y tras los hisopados y los estudios serológicos, en la jornada de ayer, Ginés González García advirtió que se podría dar marcha atrás si se disparan los casos positivos dentro del fútbol.

En diálogo con una emisora porteña, al momento de ser consultado por dicha cuestión, el Ministro de Salud de la Nación respondió: “Sí, es algo hablado con la gente de la AFA”.

“Hay lugares de la Argentina que estaban fenómenos y que hasta se querían jugar partidos o hacer los campeonatos ahí, y hoy están como están”, continuó. “Esto nos puede pasar, pero no queremos que suceda y por eso hay un sistema de vigilancia muy estricto sobre los planteles”, explicó. “Se van a cuidar mucho. Sabemos cómo van a ser los entrenamientos y va a haber un examen clínico cotidiano de los jugadores. Pero eso no implica que no pueda pasar”, agregó González García.

El Ministro también hizo referencia a lo que se dio en otros países, con casos de contagios masivos en algunos planteles, por lo que expresó: “Yo espero que eso no suceda en la Argentina, pero si sucede, la AFA va a tener que tomar alguna medida”, sostuvo.

“En la medida que salimos, como en el caso de ir a entrenar, las posibilidades de contagio son más fuertes”, explicó. “Y si hay planteles que trabajan juntos, son más fuertes aun. Por eso estamos exaltando los protocolos y la responsabilidad individual de los clubes y de los jugadores. Somos personas grandes y en la medida en que podamos cumplir con todo, se va a seguir avanzando”, concluyó.