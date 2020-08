US Open: a las bajas de jugadores, se le suma un polémico documento

La disputa del US Open sigue generando reacciones de todo tipo en el mundo del tenis, ya que a las bajas de importantes jugadores como Rafael Nadal, Roger Federer (lesionado, decidió no jugar el resto de la temporada 2020), Stan Wawrinka y Nick Kyrgios entre los hombres; mientras también no estarán nombres como Simona Halep, Svetlana Kuznetsova, Ashleigh Barty -número uno del mundo-, Elina Svitolina y Kiki Bertens entre la rama femenina hay que sumarle un polémico documento confeccionado por la organización .

Sin dudas que lo despertó mayor controversia fue lo que publicó en su cuenta de Twitter, el holandés Wesley Koolhof -numero 17 en el ranking mundial dobles-, ya que dejó al descubierto a la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA), organizadora del US Open, que pretende que los jugadores firmen un “documento de exención” que le quite al organismo cualquier tipo de responsabilidad en caso de un contagio de Covid-19.

El documento que los tenistas deben aceptar para participar incluye un punto en el que se estipula que el jugador asume el riesgo de jugar y no tiene derecho a demandar, por más que falle o haya una negligencia en el protocolo de seguridad ideado por la organización debido a la pandemia de Coronavirus.

Como quedó dicho, Wesley Koolhof subió el documento a sus redes sociales e ironizó sobre el contenido. “Tal vez debería comenzar a leer más las exenciones a partir de ahora...”, escribió el jugador holandés antes de mencionar algunos de los puntos más polémicos del texto.

“Cada jugador asume de forma voluntaria la absoluta responsabilidad por cualquier riesgo, incluyendo la muerte, que pueda asumir por él o por otras personas con las que se encuentre en contacto ya sea como resultado de su presencia en las instalaciones, por una negligencia del National Tennis Centre o por cualquier otro motivo”, dice parte del escrito de la USTA.

Entre las cláusulas lógicas, que apelan a la responsabilidad individual, los tenistas deben informar cualquier síntoma antes de ingresar a la “burbuja” del torneo y someterse a los controles necesarios. Y después dentro de ella están obligados a cumplir con los protocolos impuestos por la organización y las medidas de seguridad del gobierno estadounidense.

Pero a medida que avanza el texto, las exigencias de la organización crecen y hasta parecen vulnerar los derechos de los jugadores, incluso con un “compromiso para siempre”. De acuerdo a lo explicado por el sitio especializado Punto de Break, los tenistas deben firmar que “renuncian y se comprometen para siempre a no denunciar a la NTC, USTA, la ciudad de Nueva York, ATP, WTA y sus respectivos afiliados, directores, empleados, voluntarios, patrocinadores por cualquier daño, acción o causa de acción que surjan en relación a cualquier pérdida, enfermedad o lesión, incluida la muerte, por mi parte o aquellos en contacto conmigo, como parte de mi decisión de entrar en las instalaciones del torneo“, insiste el documento, que deja en claro que aunque ocurra el deceso por coronavirus en el torneo, la organización no se hará responsable.

A todo esto y pese a que las gradas del complejo “Billie Jean King Tennis Center” del barrio de Queen’s de Nueva York estarán vacías, la USTA ha conseguido aglutinar una bolsa en premios para el Grand Slam que asciende a 53.4 millones de dólares, cuatro menos que en la pasada edición. Sin embargo, la organización ha aumentado el dinero a repartir en la primera ronda, ya que pasa de 58.000 a 61.000 dólares. Se mantiene en la segunda y tercera rueda con respecto al año pasado y empieza a bajar desde de octavos de final. Los derechos de televisión han permitido a los organizadores del torneo realizar un evento que repartirá cuantiosas regalías a pesar de la crisis global por el coronavirus y las sensibles bajas.

El Abierto de Tenis de Estados Unidos, que contará con la presencia del número uno del mundo Novak Djokovic y Serena Williams, se pondrá en marcha el lunes 31 del corriente mes y se extenderá hasta el próximo 13 de septiembre.