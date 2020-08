Las tomas ilegales de tierra en la periferia platense siguen en alza. Ahora el foco de conflicto se trasladó a la localidad de San Carlos, cuando esta tarde un numeroso grupo de personas desembarcó de forma sorpresiva en un descampado que se extiende por dos manzanas en cercanías al santuario del Gauchito Gil.

Según relataron los vecinos en comunicación con ELDIA, la nueva toma de terrenos se está desarrollando en calle 36 entre 132 y 133, donde los intrusos ya comenzaron a levantar precarias construcciones sin que la Policía tome medidas para evitarlo.

“Llamamos al 911 y si bien pasó un patrullero por el lugar siguieron de largo”, lamentó una de las vecinas que se comunicó con este diario para denunciar la ocupación ilegal.

Los terrenos en cuestión, como se dijo, ocupan alrededor de dos manzanas. No obstante, una fracción de esos lotes, por gestión vecinal, fue destinada a la construcción de una placita de la que disfrutan los chicos del barrio. Otra parte es utilizada por quienes acuden al santuario del Gauchito Gil situado en 133 y 35. “Lo que ahora están ocupando son las tierras que quedaban deshabitadas. De pronto comenzaron a meterse”, comentó, atemorizada, una vecina. Y agregó que hasta ahora nunca antes habían intentado apropiarse de esos terrenos por la fuerza.

El clima en el barrio era de tensa calma y preocupación. Sin nada que se lo impidiera, los intrusos seguían construyendo casillas, con evidentes intensiones de radicarse en ese sitio. Quienes viven en la zona están muy inquietos por esta situación y piden que la Justicia intervenga.

Esta nueva toma ilegal en la periferia platense ya no sorprende a nadie: de un tiempo a esta parte esta modalidad se ha agudizado a punto tal que La Plata se convirtió en la “capital nacional de las usurpaciones”.

Sin ir más lejos, ayer el epicentro de una ocupación clandestina de tierras fue Barrio Aeropuerto, donde un grupo de intrusos se instaló por la fuerza en la zona de 2 entre 612 y 613. Desde entonces, el barrio permanece en vilo y con enorme preocupación por la potencial formación de un asentamiento en el lugar.

POLEMICA

En el plano nacional esta semana las usurpaciones de tierras generaron ayer un intercambio entre el dirigente social Juan Grabois y la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.

Fue luego de que el líder de Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), asegurara que “hay una oleada de toma de tierras que se va a profundizar” en varias provincias del país, porque, explicó, “la gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas”.

Pero el Gobierno se diferenció de la advertencia que hizo el dirigente. Para la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, las razones de las ocupaciones ilegales que se dan en distintos puntos del país son distintas a las que plantea Grabois: “Entendemos que lo que está sucediendo con las tomas tiene que ver con situaciones más delictivas que reales”, aseguró. De ese modo, descartó que los recientes hechos sean el exponente de la crisis social y el impacto de la caída de la economía por el combo entre la cuarentena y el avance del coronavirus. De todas formas, la funcionaria admitió que hay “necesidades”.