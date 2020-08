La Brujita Verón se molestó con la representación de José Sosa

El presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón dejó en claro su opinión respecto a José Sosa y sus dudas de los últimos días que pusieron en duda su arribo al Pincha. Se mostró muy molesto con la representación del jugador, que el fin de semana empezó a poner en duda su arribo por la situación económica y sanitaria del país.

"Está claro que José (Sosa) quiere seguir jugando al fútbol. Pero poner condiciones... Es Argentina, no Alemania donde podés prevenir. Nadie puede juzgarlo por su decisión, si no quiere volver está perfecto, excede lo deportivo", contó en un programa partidario.

En el mismo programa, además, dijo: "No me parece que se ponga por delante la situación del fútbol y la economía del país. Es mejor decir que no vuelve, porque quizás son otras las condiciones de vida. Esto lo tenés que resolver seis meses antes, analizarlo con tu familia".