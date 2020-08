Ya es oficial: presentaron al platense Agustín Creevy como jugador de London Irish

El platense Agustín Creevy, primera línea de Los Pumas, y de la franquicia Jaguares, fue anunciado oficialmente hoy como nuevo jugador de London Irish, de la Premiership inglesa de Rugby.

"London Irish se complace en anunciar que Agustin Creevy ha aceptado unirse a club. El jugador que más veces jugó en Los Pumas y más de la mitad de ellas como capitán. No es un mal currículum ¿eh?" indicó el equipo inglés en su cuenta oficial de la red social Twitter.

El hooker, de 35 años, inició su carrera en San Luis y luego jugó en Biarritz de Francia, Pampas XV, Clermont y Montpellier de Francia, Worcester Warriors de Inglaterra y Jaguares.

London Irish is delighted to announce that @agustincreevy has agreed to join the club with immediate effect



Most capped @lospumas player of all time and captain for over half of those caps



