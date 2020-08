Tras el papelón, sancionaron a policías y “Leyos” argumenta que uno lo “invitó a pelear”

Mientras sigue la búsqueda del hombre acusado de atacar a policías de Ensenada y trasladaron a tres efectivos que participaron de aquel operativo fuertemente cuestionado desde distintos ámbitos, el defensor del prófugo negó que éste le haya robado el reloj a un agente: “Inventaron ese delito para justificar un allanamiento y secuestraron un Casio que es del padre”, argumentó César Albarracín en su rol de abogado de Ariel “Leyos” Guzmán.

Reconoció el defensor que cuando ocurrieron los incidentes este ex barra de Cambaceres experto en kickboxing estaba violentando la restricción perimetral que le impide acercarse a la casa de su ex pareja, pero aclaró que lo hizo porque “ella le pidió que fuera a buscar a sus hijos y llamó a la policía por seguridad”. ¿Por qué se desbandó entonces? Según su versión, a partir de que un oficial “lo invitó a pelear diciéndole que también practica kickboxing” y, por lo que se vio en el video, Guzmán no se pudo resistir.

Explicó Albarracín que interpuso un recurso de eximición de prisión que ya fue rechazado por el juzgado de garantías, fue apelado y ahora debe resolver la Cámara. Hasta que eso pase “Leyos” no tiene previsto entregarse, anticipó el letrado que también defiende a Juan Pablo “Pata” Medina. Mientras tanto, la Policía lo sigue buscando: “Tenemos el dato de tres o cuatro lugares donde podría estar escondido, pero todavía no hay nada firme”, trascendió de un allegado a la investigación.

El grave incidente sucedió el 4 de agosto pasado en la plaza recreativa del Barrio 5 de Mayo, cuando un patrullero y dos motos de la Policía Bonaerense fueron a detener a Guzmán, acusado de violar la restricción perimetral contra su ex pareja en una causa por violencia de género.

Como ya se dijo, la defensa argumenta que fue allí convocado por su ex pareja, pero lo más grave sucedió a partir de la resistencia de “Leyos”, que fue registrada por las cámaras de seguridad durante tres minutos que se viralizaron rápido. En esas imágenes se lo ve al ex barra agredir a los policías y poner a 5 de ellos en fuga, con piedras, golpes y tomas de kickboxing. La versión oficial es que sobre el final de la batahola le robó un reloj a uno de los uniformados mientras a su alrededor un grupo de adolescentes acude en su auxilio y le facilita el escape.

“No robó ningún reloj”, desmintió Albarracín, antes de referir que “el que le secuestraron en el allanamiento es del padre (de Guzmán), no es dorado como dijo el denunciante” y presentó “fotos familiares donde se lo puede ver” en la muñeca de quien sería su dueño. La estrategia defensista apunta a tumbar la calificación que pondría al acusado de nuevo tras las rejas, ya que el resto de los delitos que le imputaron -lesiones, resistencia a la autoridad y por violar una restricción perimetral- son excarcelables.

Por otro lado, la actuación de los policías en el operativo (o mejor, la inacción), mereció críticas del secretario de Seguridad de Ensenada, Martín Slobodián y derivó en la apertura de un sumario por el que fueron trasladados ya tres agentes, dos de la Local y uno del Comando de Patrullas, supo este diario de fuentes oficiales.

Mientras tanto, el ministerio de Seguridad evalúa la conducta de los otros tres policías implicados en el hecho.

Horas después del hecho la policía registró la casa de Guzmán y secuestró un reloj Casio presuntamente robado. En su planteo judicial la defensa expuso que “antes del allanamiento era rumor extendido en Ensenada” que eso iba a pasar y presentó capturas de pantalla de chats en el que se lo advertían a “Leyos”, como argumento de que, con ese dato, “podría haberlo escondido”.