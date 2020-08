La controvertida propuesta de dos epidemiólogos europeos contra el COVID-19: "Que los jóvenes se contagien"

Raj Bhopal, profesor emérito de salud pública en la Universidad de Edimburgo, y Eric Caumes, jefe del departamento de enfermedades infecciosas del hospital Pitié Salpêtrière de París sostienen que generar inmunidad entre los jóvenes, quienes no están considerados dentro de los grupos de riesgo, sería la clave para combatir la pandemia del coronavirus.

“Si no se encuentran vacunas seguras y efectivas y medicamentos preventivos y terapéuticos que salvan vidas, los bloqueos prolongados resultan imposibles y la pandemia no desaparece espontáneamente, la inmunidad de la población es la única solución a largo plazo”, aseguró Bhopal en un reciente artículo publicado en la revista "Public Health in Practice",

En su escrito detalló que la tasa de infección del 40-50 por ciento que se necesita para lograr la inmunidad colectiva podría alcanzarse permitiendo que COVID-19 se propague entre personas jóvenes y sanas. "Permitir la infección en aquellos con muy bajo riesgo mientras se hace más seguro para ellos y para la sociedad en general necesita consideración, pero actualmente es tabú", indicó.

Caumes, yendo por la misma línea, dijo en diálogo con el portal Infobae: “La observación de los jóvenes muestra que no toman ninguna precaución especial que se pueda entender dada la levedad general de la enfermedad en ellos. Las grandes reuniones de jóvenes son imprescindibles y las autoridades no hacen nada para evitar estas reuniones. Por lo tanto, es posible que no queramos ver, y eso es lo que hacen nuestras autoridades políticas. O podemos intentar pensar en ello”.

Para Caumes es preferible intentar abordar el tema de los jóvenes y sugiere “dejar que se contaminen entre sí con la condición de que no vean a sus padres ni a sus abuelos”. “En este caso, deben ser conscientes de los riesgos para ellos, incluso frente a la posibilidad, ciertamente rara, de formas graves del coronavirus”, explica. “Incluso el riesgo que constituyen para otros al transmitir el virus a las personas frágiles que los rodean, padres y abuelos, amigos”.