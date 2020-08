Internaron al periodista Gustavo López por coronavirus

El periodista deportivo Gustavo López, fue internado en la Clínica de Olivos, luego de dar positivo de coronavirus.

"Como tuve fiebre la segunda semana, por precaución me hicieron venir a una clínica y me siguen en el paso a paso", contó el conductor de Radio La Red, en un contacto con la Nación.

Y agregó: "Por suerte estoy bien. No tuve fiebre la primera semana, que la sobrellevé bárbaro, pero como la segunda empezó a levantarme fiebre, por una cuestión de estar más hora a hora, minuto a minuto, me trajeron para acá".

El periodista había contado sobre su caso positivo la semana pasada durante su programa "Un buen momento": "Quiero comunicarles algo a mis compañeros, porque me han llamado de todos lados esta tarde, y les quiero decir que me dio positivo el examen de Covid. Yo fui por las dudas a hacerme el examen, porque no sentía absolutamente nada, apenas un dolor de cabeza y no mucho más. Fui por las dudas, porque un compañero nuestro había dado positivo, entonces la radio, por precaución, me indicó que fuera a hisoparme", comentó.

"Llamé por teléfono primero y me dijeron que tardan 72 horas en venir; mucho tiempo. ¿Qué hacés 72 horas esperando que vengan a hacerte el hisopado? Entonces, agarré el auto y me fui a un centro médico que está cerca de mi casa, me preguntaron si tenía síntomas y no tenía síntomas como para que me hicieran el hisopado, no alcanzaba con eso. Yo les comuniqué que había un compañero que había dado positivo la semana anterior, y que había ido por las dudas".