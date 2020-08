Andújar reconoció que sondeó a Messi: “¿Qué perdía con hacerlo?”

El arquero de Estudiantes, Mariano Andújar, quien en su momento hizo un gran trabajo fino para convencer a Javier Mascherano para que llegara al club, ahora se animó a repetir el procedimiento con Lionel Messi, quien no seguirá en el Barcelona.

Si bien sabía que el arribo de Lio al León es algo utópico, el arquero reconoció que lo llamó porque no perdía nada con hacerlo.

“Hablé con Messi y le dije si quería venir a Estudiantes, pero no creo que venga”, reconoció uno de los referentes albirrojos en diálogo con la señal de cable TyC Sports.

Y entre risas, agregó: “cómo no le voy a decir, ¿qué pierdo? Espero que pueda decidir lo mejor para él y que pueda seguir disfrutando de jugar por mucho tiempo. Si el mejor no puede disfrutar del lugar donde está para qué va a seguir, entonces si toma esa decisión me parece bien”