Un barrio conmocionado por un vecino muy querido: “Se cuidaba tanto y lo mataron a golpes”

Una zona de Villa Castells llora a un vecino muy querido, que esta mañana se volvió una víctima más de la inseguridad que azota a la región. Rodrigo Alfonso, de 54 años, fue asesinado a golpes en su casa durante un asalto y todo un barrio quedó envuelto en la conmoción. Piden justicia a gritos y que hechos como este ya no vuelvan a repetirse.

Rodrigo, que se desempeñaba como albañil, vivía en el barrio desde hacía más de 30 años cuando llegó desde Paraguay. Tenía una sola hija pero durante estos años vivió solo en su casa de 4 y 495, donde fue encontrado sin vida esta mañana por uno de sus hermanos, que había ido a buscarlo para salir a trabajar.

Gloria, una vecina de la zona que aseguró ser como parte de la familia, ya que los conocía desde Paraguay y luego siguieron compartiendo amistad cuando vinieron a instalarse en nuestra ciudad, aseguró que era una persona que no molestaba a nadie.

“No jodía a nadie, ni a sus hermanos, por más necesidad que tuviera. Estaba siempre en su casa, tomando mate, escuchaba su radio chiquita. Se había separado hace unos 17 años, tenía una sola hija, él era demasiado bueno, nadie puede creer que nos levantamos y nos encontramos con esta noticia. Porque no jodía a nadie. Se estaba cuidando tanto y viene a pasarle esto a él”, lamentó Gloria entre lágrimas, en diálogo con este medio.

A Rodrigo y a Gloria los unía una relación de amistad, compartían asados y charlas, pero por la cuarentena por el Covid 19, esos encuentros estaban suspendidos. Sobre todo, porque Rodrigo era de cuidarse mucho.

“Hacía añares que lo conocía, hemos compartido miles de veces los fines de semana. Y no nos estábamos juntando por la cuarentena, porque él decía ‘no, que yo tengo miedo del bicho, ya soy viejo y me estoy cuidando’, y ahora le pasó esto a él, que se estaba cuidando tanto”, subrayó.

LO HABÍAN ASALTADO VARIAS VECES

Más adelante, la vecina aseguró que su amigo le había comentado que ya no tenía cosas de valor en su casa por los reiterados robos que había sufrido: “ya lo habían asaltado varias veces, y de valor no había nada porque él nos contaba todo. Porque éramos muy amigos, más que amigos ya éramos parientes. Y decía que no tenía más nada de valor, que le venían robando y que estaba cansado. Esta vez fue otro robo, pensando que tenía algo de valor y lo mataron a golpes”.

Ahora, Gloria y el barrio se unieron en un grito común con un pedido claro: Justicia. “Están son porquerías, porque te matan. Y esto pasa. Suele haber robos en el barrio.Y son del mismo barrio. Pedimos que se sepa quién fue. Es lo que queremos saber, porque no hacía daño a nadie”.