Cuando el deporte llama varias veces

La mayoría de los chicos comienzan a hacer un deporte pero sin saber hasta dónde llegarán. Desde niños sus padres los llevan y con el correr del tiempo van buscando cual le gusta de verdad. Fútbol, básquet, vóley, hóckey, tenis, rugby, box, hándball, deportes en el agua, solo por citar algunos que pueden ser los iniciales y luego se cambian... O no.

Pero en algunos casos en una determinada edad hay deportistas que realizan varias disciplinas y deben elegir. Y tal vez, esa decisión, se transforma en una elección de vida que tendrá impacto en su futuro, aunque obviamente en ese momento no lo sepan.

A Rodrigo Braña, ex mediocampista del Pincha, le gustaba el tenis, pero además supo cortar una tradición familiar con el hockey, y un día largó el palo y la bocha para darle a la número cinco y transformarse en uno de los mejores de nuestro pais en su puesto.

El uruguayo Diego Scotti, ex volante del Lobo, jugaba al básquet y al mismo tiempo iba camino a ganarse un lugar importante en el tenis ya representando a su pais, pero en un momento algo pasó y el fútbol fue su vida.

En ambos casos, estos dos ex mediocampistas amantes del deporte en general, supieron extender sus carreras por más de dos décadas de manera profesional, jugando en el caso de Braña hasta pasados los 40 y Scotti los 43 años.

CORTO LA TRADICION DEL PALO Y LA BOCHA​

En 2019 Braña se retiró del fútbol con 40 años cumplidos y tras 22 de carrera como profesional. Lo hizo en el Pincha donde tuvo dos períodos (2005/2013 y 2016/2019), pero antes de su etapa como futbolista hubo un chico nacido en Berazategui al que le gustaban otros deportes.

“Me inicio de muy chico practicando hóckey y tenis. Toda mi familia es de hóckey. Mi hermana Silvana y mi hermano Javier los dos más grande que yo, jugaban en Ducilo. Vivíamos a una cuadra del Club y estábamos todo el día ahí. Me encantaba el hóckey, pero el fútbol también y lo jugaba con amigos. A mi Viejo le encantaba el fútbol, pero se había dado por vencido, porque mi hermano mayor es futbolero pero se inclinó por el hóckey. Así que solamente me quedó comentarle a mi Viejo que quería empezar fútbol y listo, le cambió el semblante”, cuenta el Chapu con nostalgia y emoción.

No era menor que el club estuviese a una cuadra de su casa, era el lugar de encuentro con los amigos del barrio para el, su hermano mayor y su hermana, y Braña lo refleja así: “El hóckey me gustaba más allá del juego, por las amistades también. En Ducilo se mama el hóckey... Los fines de semana yo siempre jugaba temprano, pero me quedaba hasta la tarde a ver el partido de la Primera, así que pasaba todo el día en el club. Con el tenis también, pero lo jugaba más por que mi hermano lo hacía. Y el fútbol me apasionaba, era lo que más me gustaba después del hóckey hasta que lo empecé a jugar. Ahí me di cuenta que el fútbol era mi pasión”. De esta manera, ese veloz y hábil delantero goleador de hóckey se empezaba a despedir del palo y la bocha. Mientras el Chapu fue por el camino del fútbol, su hermano Javier fue por el del hóckey y hoy es un DT destacado en el país trabajando a nivel Selecciones.

Pero está claro que en un momento siendo chico, Rodrigo debió definirse para encarar lo que sería una exitosa carrera futbolística, aunque claro está, en ese entonces ni imaginaba qué pasaría, y solo quería jugar a la pelota mientras su Padre lo observaba desde un costado. “La decisión me la hizo fácil mi Viejo, porque cuando le comenté que me quería pasar al fútbol... chau, me acompañó siempre. Era lo que él quería, pero nunca me lo había dicho. Así que ahí comencé a jugar en clubes de barrio y mi Viejo estaba más contento que yo”, recuerda con una sonrisa el Chapu, hoy ayudante de campo del Chavo Desábato.

COLGAR LA RAQUETA Y PONERSE LOS BOTINES

Diego Scotti en junio pasado le puso punto final a su carrera de 21 años como futbolista profesional, y en ese lapso tuvo dos etapas en Gimnasia (2001/2002 y 2004/2005). Fue un volante central con muy buen manejo de pelota y ordenado en el campo, pero antes de transformarse en futbolista vivió una situación muy particular: elegir entre varios deportes.

“El tenis y el fútbol aparecen como actividades deportivas que uno hacía de niño. Estaba todo el día en el club junto con mi hermano (Andrés, también fue futbolista) y los amigos del barrio. Arranqué en la Escuelita de Tenis, me fui enganchando, pero paralelamente jugaba al básquet en el club y al fútbol en distintas Ligas. Hice hándball también en un momento. Pero así estuve hasta los 17 años, básicamente hacía tres actividades, pero lo primero que largué fue el básquet”, marca Scotti sobre sus inicios en su Montevideo natal.

Y el uruguayo continúa. “Disfrutaba de poder entrenar y jugar de manera federada al tenis, al básquetbol y al fútbol. Entrenaba todos los días, pero lo más fijo era el tenis que entrenaba de mañana y de tarde, y en el medio mechaba la práctica de básquet y algún partido de fútbol. Los fines de semana era salir de una competencia y meterme en otra”.

El tenis lo llevaría a competir fuerte y representar a Uruguay en certámenes juveniles donde enfrentó al argentino Mariano Puerta y al brasileño Guga Kuerten, por ejemplo. Pero en un momento tomó la decisión de colgar la raqueta y ponerse los botines. “Yo iba a la cancha a ver a Nacional y soñaba con ser jugador de fútbol, y si bien me venían a buscar de varios equipos para ir a entrenar y ficharme paralelamente cuando estaba compitiendo en tenis, es como que se me fueron dando las cosas. Me gustaba más el fútbol, pero en el tenis se había armado un gran grupo humano de entrenamiento, eran amigos, la pasaba muy bien y competía. Ya estaba representando a Uruguay en distintos Sudamericanos donde integré diferentes Selecciones Juveniles, y en un momento me plantearon entrenar y prepararme como para enfocarme en un futuro y ya no me gustó. No fui a una competencia internacional que tenía y un verano decidí tomarme vacaciones y creo que inconscientemente entendí como que no me veía dedicándome al tenis. En eso me dicen de ir a entrenar a Nacional y cuando me informan que quedo en el plantel de Cuarta ya con 19 años, sabía que el tenis no iba a ser para mí. Y ahí me metí de lleno en el fútbol, tampoco planificándolo mucho”, cierra Diego, que desde junio, tras su retiro, preside la Mutual de Futbolistas en Uruguay.