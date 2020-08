Soledad Silveyra: “La pandemia me sirvió para hacer un enorme trabajo introspectivo”

Una vida en la pantalla lleva la cálida, inocente sonrisa de Soledad Silveyra, desde que con solo 12 años llegara a la televisión con “El amor tiene cara de mujer”. Desde entonces, participó en varios de los éxitos más recordados de la televisión argentina, como “Rolando Rivas, taxista”, el clásico de Alberto Migré que arrasó en el rating, y “Campeones”, donde formó una dupla inolvidable con Osvaldo Laport. Sin embargo, la actriz porteña nacida en 1952 pasó buena parte del siglo XXI lejos de la otra pantalla, la de cine, donde si bien debutó temprano, en 1967, en “La cigarra” (y fue parte de clásicos como “Un muchacho como yo”, con Palito Ortega, “Gitano”, junto a Sandro, “Flores robadas en los jardines de Quilmes” y “Hay unos tipos abajo”), poco a poco, confiesa, “descuidé mi carrera cinematográfica”.

Pero “nunca es tarde”, lanza, con ese optimismo inoxidable que la caracteriza a la intérprete que supo ser jurado del “Bailando” durante tres años y que también tuvo algunas incursiones en el mundo de la canción: Solita es parte de “Karakol”, nueva cinta de Saula Benavente, “a quien amo y respeto profundamente”, que se estrena el jueves en el canal de cable Cine.Ar y pasa el viernes a la plataforma on demand, para ver gratis.

Una película sobre “la pérdida y la búsqueda”, retrato de una joven que pierde a su padre y encuentra a la vez pistas de un pasado misterioso que la llevan hasta Tayikistán, una de esas aventuras cinematográficas del cine independiente y una historia emotiva y profunda.

“De chiquita tenía pasión por Greta Garbo, y siempre consideré que si una no tiene esa belleza, gran equivocación mía, no era para el cine”

-¿Qué te interesó de la propuesta de “Karakol”?

-Fue uno de los grandes placeres de mi vida participar en “Karakol”. Saula me contó que era una película de bajo presupuesto, pero obviamente, inmediatamente dije que sí, y estoy muy feliz de haberlo hecho. El guion me pareció muy bueno, y me interesó el personaje: vi los avances, y yo, que nunca me gusto, que siempre me critico, me quedé anonada. Anodada también con las imágenes, el sonido, la luz… Es un trabajo de equipo maravilloso.

- ¿Pensás es una película que retrata la pérdida, también los viajes, puede sensibilizar particularmente en estos tiempos?

- Ojalá que sí. La película habla de pérdida, de búsqueda: ojalá que tengamos la sensibilidad al palo, no solo la argentinidad.

- “Karakol” se estrena con la gente en sus casas, buscando qué mirar para olvidarse un poco del mundo. ¿Pensás que la puede ver más gente con esto?

- Parece que la gente está acompañando... Me cuentan muchos compañeros que Cine.Ar esta funcionando muy bien, que subió muchísimo. Así que fuerza Cine.Ar, fuerza a todos los que entrenan

SALTO A LA PANTALLA GRANDE

El trabajo de Solita en “Karakol” implica un salto para ella a la pantalla grande, donde trabajó poco en este siglo: fue parte recientemente de “Los adoptantes”, y un poco más atrás, de “Al borde” y “Una noche de amor”, reflejo de que en los últimos años la figura de la Solita actriz ha vuelto a estar en consideración de los cineastas, en paralelo a su alejamiento de un rol más mediático.

- ¿Sentís que hay una revalorización de la Solita actriz? ¿Estará relacionado quizás con que un grupo de realizadores que creció viendo “Campeones”, por ejemplo, ahora tiene edad para desarrollar sus propios proyectos?

- Nunca me ocupé del cine: yo tengo un gravísimo problema en vida, de chiquita tenía pasión por Greta Garbo, y siempre consideré que si una no tiene esa belleza, gran equivocación mía, no era para el cine. Por otro lado, siempre me quedó esa frase de David Niven: si yo sumara la cantidad de horas que esperé en un estudio de cine tendría derecho a vivir otra vida. Entonces, descuidé mi carrera cinematográfica. Pero, como se dice, nunca es tarde.

- Hablando de “Campeones”, en cuarentena charlaste con Laport y los dos dijeron que tenían ganas de trabajar juntos otra vez. ¿Hay algún proyecto en carpeta para el futuro de todo esto? ¿O alguna idea para hacer algo en redes?

- Siempre tengo ganas de trabajar con Laport, pero hacer una novela en la televisión argentina es casi imposible… Habrá que ver que pasa el año que viene.

CUARENTENA Y DESPUÉS

El año que viene al que se refiere la actriz de sucesos como “Amor en custodia”, es el año después de la pandemia. ¿Qué quedará de la industria nacional después de este freno olvidado? Difícil saberlo aunque, consultada, Solita tiene una hipótesis: “Te voy a mandar un sticker de cómo veo la pospandemia para nosotros. No sé cómo va a quedar el bolsillo de los argentinos…”, lanza, y en el sticker que manda al WhatsApp se lee, contundente, “tamos jodidos”.

Así que Solita, que siempre está en movimiento, se busca alternativas: acaba de debutar en El Trece con “Mujeres de eltrece”, un magazine con cinco mujeres al frente: Teté Coustarot, Claudia “Gunda” Fontán, Roxana Vázquez, Jimena Grandinetti y, claro, Soledad Silveyra.

- ¿Cómo recibiste la propuesta para trabajar en El Trece en el medio de una pandemia que tiene a los actores frenados?

- Cuando recibí el llamado de “Mujeres”, desde LaFlia, le pedí al “Chato” Prado 48 horas para decidir: me he cuidado muchísimo en esta pandemia y no se si me animo a salir. Pero hablé con mi familia, hicimos un Zoom, y todos me dijeron ‘vieja, salí’. Así que allá vamos, con mucha precaución de parte de la producción, y mucha responsabilidad por mi parte. Roguemos que no me ocurra nada...

- Para los actores la pandemia implicó dejar de trabajar, pero de todos modos que con el streaming, dar clases, estrenar películas de forma digital, los actores la han luchado.

- Mis compañeros actores están tratando de arreglar como puedan. Yo tuve dos ofertas para hacer teatro por streaming, pero no lo veo, no lo siento, así que preferí, como otros compañeros que podemos bancarnos esta pandemia, no hacer nada por las redes.

- Aunque por lo menos te toca estrenar un trabajo, “Karakol”, en cuarentena, ibas a trabajar en la emblemática “La fuerza del cariño” en el teatro, antes de que la pandemia cerrara todo. ¿Cómo se maneja la frustración de no saber cuándo se volverá a las tablas?

- Estábamos ensayando “La fuerza del cariño”, con un personaje maravilloso como Aurora, y eso sigue en puerta para el futuro… pero empezamos a ensayar y nos agarró la cuarentena. Yo soy una privilegiada, al lado de tantos compatriotas, que no puedo creer lo que están viviendo. No soy una mujer rica, pero tenía unos mangos guardados para la vejez, que los estoy gastando. Así que no tengo frustración, no hay frustración sino un tiempo de reflexión: a mi la pandemia me sirvió para hacer un enorme trabajo introspectivo, aprendí, leí filósofos, sociólogos, investigué, soy casi otra persona; y me sirvió para convivir con mi hijo y su familia los primeros 76 días, ver crecer a mis nietas. Así que fue un regalo de la vida.

- ¿Y cómo llevas tu cuarentena en familia? ¿Es mejor por la compañía o difícil tener que convivir, que negociar constantemente?

- Desde el 3 de junio estoy en mi departamento. Cuando estuve en la casa de mi hijo, mi responsabilidad era cuidarlos de mi, que no se sintieran invadidos por mi, es una energía más que entra a una casa. Pero después de 70 días sentí que era tiempo de dejarlos, y yo también necesitaba mi cuarto propio.