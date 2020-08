Súper septiembre: la pantalla on demand se renueva con grandes estrenos

Los últimos meses de encierro y cuarentena le costaron al amante de la televisión: después de quemar el catálogo entero de todas las plataformas on demand disponibles durante el comienzo de la vida en el living, se sucedieron un par de meses donde las novedades, en términos de calidad y cantidad, no eran suficientes para poner freno al insondable aburrimiento.

Pero hay buenas noticias. Septiembre llega a las diversas plataformas con muchas novedades, varios estrenos fuertes, y para todos los gustos: hay cine de autor, películas para pasar el rato, series oscuras y livianas, para chicos y grandes, y también algunos clásicos recientes del séptimo arte y la televisión.

Netflix, la más popular de las plataformas, por ejemplo, sale el mes que comienza mañana con un estreno fuerte: “Corazón loco”, nueva película protagonizada por Adrián Suar y dirigida por Marcos Carnevale (la dupla de “El fútbol o yo”), llega el 9 de septiembre a la grilla del servicio on demand tras cancelar su estreno en cines por la pandemia, y para retratar la historia de un hombre, Suar, que sostiene dos familias en secreto, una en Mar del Plata y otra en Buenos Aires. Romances, enredos y comedia “made in Suar”.

Pero ya una semana antes comienzan los estrenos importantes: este viernes se estrena “Pienso en el final”, nueva cinta de Charlie Kaufman (guionista de “Quieres ser John Malkovich” y “El ladrón de orquídeas”, director de “Sinécdoque Nueva York” y “Anomalisa”). Y también en septiembre, llega “El diablo a todas horas”, oscuro policial con Tom Holland y Robert Pattinson (16 de septiembre), y “Enola Holmes”, cinta juvenil con Millie Bobby Brown (Eleven de “Stranger Things”) y dosis de enigma y acción que retrata la vida de la hermana menor de Sherlock (24 de septiembre).

El servicio on demand se renueva además con algunos clásicos recientes del cine: desde mañana se podrá ver la oscarizada “Parasite”, desde el próximo martes “The Post”, thriller periodístico de Steven Spielberg, y el 22 de septiembre llegará “Lady Bird”.

EN MATERIA DE SERIES

Sin novedades estelares en los últimos meses en materia de series, Netflix estrena en septiembre, además de las mencionadas películas, una serie de series esperadas: la aventura seriéfila empieza este viernes, con “Lejos”, la historia de Emma Green, que se pone al frente de una tripulación internacional en una peligrosa misión a Marte que además le exige dejar atrás a su marido y a su hija adolescente (a los interesados en la temática espacial: el 16 de septiembre, la misma plataforma estrena una serie documental sobre el transbordador Challenger); dos semanas más tarde, el 18 de septiembre, aterriza “Ratched”, precuela de “Atrapados sin salida” y su temible enfermera protagonizada por Sarah Paulson. Además, para los que se engancharon con “Grey’s Anatomy” durante la cuarentena, mañana llega la temporada número 16 a la pantalla.

Pero los dramas de Netflix no se cuentan en el podio de las series más esperadas del mes. HBO sale con dos bombazos para los seriéfilos: uno es “The Third Day”, miniserie de seis episodios protagonizada por varios actores de primera línea (Jude Law, Katherine Waterston, Emily Watson, Naomie Harris) que retrata la llegada de un grupo de individuos, uno por episodio, a una misteriosa isla donde se difuminan los límites de la realidad y la fantasía.

Llega el 14 de septiembre, en combinación con “We are who we are”, serie del nominado al Oscar Luca Guadagnino (“Call me by your name”) que sigue a dos adolescentes norteamericanos que viven en una base militar de los Estados Unidos en Italia, y explora temas como la amistad, el primer amor y la identidad, sumergiendo a la audiencia en la euforia y angustia de ser adolescente.

También en septiembre, pero en Amazon Prime Video, llega una de las continuaciones más esperadas por el televidente geek: “The Boys” estrena su segunda temporada, luego de que la corrosiva, ultraviolenta e hilarante primera temporada se convirtiera, en silencio, en un fenómeno de culto. No hay que esperar tanto para ver las nuevas desventuras de esta brigada anti-superhéroes: llega el viernes.

Es el gran estreno de Amazon que, además, sigue sumando series clásicas a su catálogo: desde mañana llegan todas las temporadas de “Buffy La Cazavampiros”, y el 15 de septiembre las 12 temporadas de “Bones”, las 16 de “Grey’s Anatomy” y la quinta parte de “Fear The Walking Dead”.

En un mes con novedades importantes en Disney + (que llega en noviembre a Argentina: este mes estrenan “Mulan” a través de la plataforma) y HBO Max (todavía sin fecha de desembarco en el país), la oferta de nuevas series que pueden verse en el país la completa la nueva plataforma Starzplay, que desde el domingo trae a la pantalla el spin off de “Power”, “Power Book II: Ghost”, que centra su foco en la vida de Tariq St. Patrick tras la sexta temporada de la serie original (disponible completa desde mañana en la plataforma). La serie se suma a un catálogo pequeño pero curado, que incluye dos de las grandes series del año, “Normal People” y “The Great”, el debut de Richard Gere en tevé, “Mother Father Son”, y la serie de culto basada en la película de culto, “Das Boot”.