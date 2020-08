Según la ministra de Seguridad nacional, los robos con violencia “no son muchos”

Una mirada oficial sobre el fenómeno del delito y la inseguridad en el país volvió a levantar polvareda. Esta vez, fue en palabras expresadas por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien asoció la potencia del fenómeno con el nivel de exposición que tiene en los medios de comunicación más que en la cifras actuales, que relativizó.

Concretamente, en una entrevista concedida a Benjamin Gedan, director del Argentina Project del Wilson Center (la realizó por video conferencia desde Washington), la ministra dijo que en el gobierno nacional “estamos viendo que hay hechos de violencia que se están produciendo, en ocasión de robos, que están alertando, sobre todo, los medios de comunicación, que los hacen visibles y que siguen los casos”.

La funcionaria completó la idea evaluando que “no son muchos casos”, dijo y añadió que en Argentina “tenemos, por suerte, una gran intolerancia a la violencia”.

En ese sentido, agregó: “Eso es lo que genera las reacciones sociales y mediáticas que se generan”.

En esa línea, analizó que “aún cuando no sea el problema que es en Brasil o México, cualquier hecho de violencia donde muera una persona o es asesinado un supuesto ladrón tiene una gran repercusión pública y genera una gran indignación pública”, consideró.

Según su óptica, “eso nos trae muchos dolores de cabeza pero, a la vez, es una ventaja para no ceder al avance de este tipo de comportamientos”.

En la comparación con lo que sucede en el país y en el resto de Latinoamérica, la ministra opinó que “la realidad de la seguridad en Argentina es muy distinta a la que puede encontrarse en la región”, dijo. Como ejemplos, mencionó “Colombia, Brasil o México”.

En ese sentido, explicó que “los datos de homicidios en Argentina son bajos en relación con otros países y tienen una tendencia decreciente desde hace varios años”.

“hay que ver cómo nos va”

No obstante, sostuvo que: “Tenían. Ahora, hay que ver como nos va después de esta situación de cuarentena”, avisó.

Sobre el cruce de variables entre crimen y pandemia, respondió: “No quiero especular sobre aquello que va ocurrir. Estamos preparados para prevenir todos lo que podamos y reprimir cuando haya que hacerlo”, dijo.

“Creemos que hay que hacer un trabajo muy coordinado con la Justicia y que hay que trabajar mucho sobre los mercados ilícitos, que es probable que crezcan con el empobrecimiento. Esos mercados generan altas tasas de violencia”, sostuvo.

Así las cosas, dijo que “la política de estado se está desarrollando puede contribuir a que el delito y la violencia no escalen”.

La ministra también vinculó el aumento del delito en el país “al aumento de la desigualdad. A la concentración de la riqueza, la pauperización de los sectores medios y el efecto que eso genera en los sectores más bajos”, aseguró.

En el final de la gestión presidencial de Cristina Kirchner la política de seguridad “se convirtió en un tema de agenda problemático”, consideró la funcionaria y añadió que durante el gobierno de Mauricio Macri “los hechos delictivos crecieron un 10%, pero la tasa de homicidios siguió a la baja”.

Con respecto a la gestión de Cambiemos, dijo que “la seguridad no era un problema porque estaba cubierto por la destreza que tuvo la ministra -PatriciaBullrich”, señaló.

Ahora, según analizó “la agenda es distinta” pero destacó que la “política de endurecimiento y más represiva contra el delito” que encarnó Bullrich durante su gestión no dio lo resultados que la ex ministra sostiene. “No bajaron los homicidios. La tendencia a la baja viene desde antes del gobierno de Cambiemos. Incluso, en enero, febrero y marzo de este año cayó la tasa en Buenos Aires y Bullrich ya no estaba en el ministerio”, aclaró.

Para Frederic que lo que produjo esa orientación fue “un incremento en la tasa de encarcelamiento y aumento problemático de hacinamiento en las cárceles”.

No obstante, concedió que es “una tendencia que había arrancado antes del gobierno de Cambiemos por la gran cantidad de detenciones en casos de flagrancia”.

Agregó en ese sentido que “la política no tuvo el efecto que se buscó. La tasa de encarcelamiento nunca paró y en Argentina aumentaron los niveles de consumo de drogas”.

Sobre el tráfico de drogas indicó que “es un problema mundial. Hay que repensar la eficacia de la política contra las drogas ilegales. Vemos que no han surtido el efecto buscado, no han desalentado el consumo”, afirmó.

