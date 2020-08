Brenda Asnicar pidió que dejen de hablar de su cuerpo: "Critiquen mi arte"

Tras recibir decenas de críticas en las redes y los medios por su delgadez, Brenda Asnicar explotó y salió a pedir que dejen de poner la atención en su cuerpo y hagan foco en su arte.

"Critiquen mi arte" dijo tras calificar de "estupideces" los comentarios que recibe a diario a través de las redes sociales en los que además de hacer mención a su aspecto físico se habla de "enfermedad".

La gota que rebalsó el vaso fue la serie de comentarios que le hicieron luego de que la joven actriz publicara un video en el que habló de su próximo show vía streaming.

En la publicación, se la ve con un top muy corto y el abdomen al descubierto; a raíz de esta imagen, muchos de sus seguidores mostraron preocupación y hasta lanzaron críticas por su delgadez.

"Muchas gracias porque no paro de leer mensajes hermosos de toda la gente que me defiende de las estupideces que dicen sobre mi cuerpo. No puedo creer que la sociedad siga opinando así del cuerpo de las mujeres y de mi cuerpo", sostuvo.

BRENDA ASNICAR UBICANDO HATERS Y CERRANDO OJETES SIEMPRE QUE REINA TE AMO pic.twitter.com/qn0zfYKn2d — eugenia (@faIopetera) August 4, 2020

"Quiéranse mas, yo me amo. Mi último post fue para contarles que mi show fue el que soñé toda mi vida, que me esforcé con un equipo de productores maravillosos. Y me siento tan triste de pensar que en vez de mirar lo que hago, piensan en mi cuerpo. Critiquen mi arte" pidió.

"Este es un mensaje para vos que sos súper flaca, que te hacen sentir que estás mal, que te hacen bullying. También para las chicas gorditas que se sienten mal con su cuerpo. Yo no me voy a sentir mal ni avergonzarme del mío" cerró.