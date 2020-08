El gran debate en las redes sociales: ¿es o no es el primer meme de la historia?

¿Qué harían hoy los usuarios de redes sociales sin los memes? Sin duda forman parte de nuestras vidas que no sólo nos hacen reír, sino también nos informan y se transformaron una "obras de arte" porque su confección, en muchos casos, requieren de un enorme ingenio.

Según los expertos, "Doge", "Forever Alone" o "Trollface" fueron algunos de los memes que llevan más tiempo en boca de todos, pero hoy el debate en redes sociales es ¿cuál fue el primero de la historia?. Y todo surgió a partir de una ilustración de la revista Judge.

La usuaria de Twitter @YoRHaw instaló la polémica con su tuit del supuesto primer meme de la historia que data de junio de 1921. Es cierto que en aquella época el término que hoy utilizamos para hacer gracioso cualquier tema no pasaba por la cabeza de nadie, pero queda demostrado que estos divertidos dibujos no son exclusivos de la era digital ya que en la década del 20 no necesitaron de las redes sociales para utilizar este tipo de humor.

Esta ilustración deja en claro que mucho antes de la eclosión de Internet ya existían los memes.

La imagen muestra en la parte izquierda el dibujo de un hombre atractivo sobre el texto "How you think you look when a flashlight is taken", que traducido al español significa "Cómo crees que sales cuando te hacen una foto". Lo cierto es que la primera foto se contrapone a la de la derecha, que muestra a un hombre no tan atractivo sobre el texto "How you really look" ("Cómo sales realmente"). Cabe destacar que en el texto original utilizan el concepto "flashlight", un método antiguo de hacer fotografía.

Aquí descubrimos que ya se había utilizado el formato de meme para comparar expectativas con realidad, como la famosa comparativa entre "Cuando lo pides en Aliexpress" vs "Cuando te llega a casa". Si esta ilustración fue el primer meme de la historia, llegamos a la conclusión de que el mundo lleva casi 100 años haciéndolos.

Judge, una revista satírica

El cómic fue encontrado en una edición de 1921 de la revista satírica The Judge , publicada por la Universidad de Iowa. Dentro de The Judge, el cómic se acredita a una revista diferente: Wisconsin Octopus, publicado en la Universidad de Wisconsin entre 1919 y 1959.

Según publica la web de la BBC, al mirar a través de las Bibliotecas de la Universidad de Wisconsin-Madison se pueden ver algunas de las primeras ediciones de la revista Wisconsin Octopus, donde se descubre que no es la primera vez que aparece en forma impresa la broma en formato 'Expectativas vs. Realidad'.

En una edición publicada en 1919, se publica el siguiente cómic: