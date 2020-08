Apareció Duran Barba y habló de Macri, Kiciloff, Larreta y hasta de Santiago Cafiero

El asesor político Jaime Duran Barba, en medio de su confinamiento en Quito, se refirió a la situación política de la Argentina, habló del futuro de Mauricio Macri, de Alberto Fernández y del crecimiento de la imagen de Horacio Rodríguez Larreta.

"Supongo que Mauricio (Macri) tendrá que escoger entre seguir haciendo política o dedicarse a otras cosas que también son importantes, como la fundación de la FIFA. Pero me parece que está en una situación intermedia que provoca problemas", dijo del ex presidente en una entrevista con Infobae, en el que resaltó que hoy Macri no es líder de la oposición ni existe oposición tampoco como tal. Y respondió que si lo hubiese consultado con él no le habría permitido viajar a París.

Dijo que tiene amigos que le hablan muy mal de este gobierno, pese a que no fue lapidario a la hora de definirlo. Eso sí, cuando le preguntaron por Alberto Fernández dijo: "Es una incógnita".

Remarcó que no sabe qué hace Lilita Carrió, que María Eugenia Vidal es una "mujer extraordinaria" y fue lapidario con Santiago Cafiero: "Me llamó la atención que hable contra el odio y, al mismo tiempo que usa ese espectro de palabras, en su discurso en el Congreso dedicó casi todo el tiempo a atacar a Macri".

Además dijo que lo sorprendió para bien la actitud de Axel Kiciloff. "No creí que tendría la actitud de trabajar con otros que no piensan como él".

También se refirió a Rodríguez Larreta y habló de su futuro dentro de Cambiemos: "Es una persona muy preparada. Estuvo en el proyecto desde el inicio. En el año 2003 ya había sido binomio de Mauricio cuando perdieron las elecciones. Yo no estuve en esa elección. Los conocí a ellos en el 2004". Y de su acercamiento al Gobierno Nacional opinó: "Me parece civilizado que los políticos hablen entre sí, que los políticos encuentren acuerdos".