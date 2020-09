“Pienso en el final”: otra locura de Charlie Kaufman llega a Netflix

“Escuchar a tu instinto”: ese fue el plan de Toni Collette para tirarse de cabeza a “Pienso en el final”, el nuevo rompecabezas del siempre singular Charlie Kaufman (guionista de “Quieres ser John Malkovich” y “Ladrón de orquídeas”, director de “Sinécodque Nueva York” y “Anomalisa”) que llega el viernes a Netflix, y con el que la actriz extiende su fabulosa racha tras lucirse en “Hereditary” (2018), “Entre navajas y secretos” (2019) o “Unbelievable” (2019).

“No hay nada más que tu instinto en lo que puedas confiar para una historia que en sí mismo no es sólida”, explicó Colette. “En mi primer día, Charlie me dijo que no hay reglas en la vida y estoy de acuerdo, se lo digo a mis hijos todo el tiempo. Creo que sus películas son una extensión de eso y creo que por eso la gente las encuentra tan fascinantes y piensa que es tan valiente”, añadió.

Collette (Sídney, Australia, 1972) traza junto a Jessie Buckley, Jesse Plemons y David Thewlis las escurridizas reglas de “Pienso en el final”, un retorcido juego entre lo existencial y lo sentimental, entre lo real y lo irreal, escrito y dirigido por Charlie Kaufman y que llegará a Netflix este viernes.

Poco se puede contar de una cinta, basada en la novela homónima de Iain Reid, que puede resultar totalmente fascinante para unos y absolutamente exasperante para otros. Pero en esencia, “Pienso en el final” parte del dilema interior de una joven (espléndida Jessie Buckley) que se plantea romper con su novio (Jesse Plemons) cuando este la está llevando en auto a conocer a sus padres (Toni Collette y David Thewlis).

Lo que pasa por el cerebro de Kaufman es uno de los misterios más atípicos del cine contemporáneo. Del surrealismo “malkovichiano” de “Quieres ser John Malkovich” (1999) al olvidadizo desamor de “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos” (2004) pasando por el descaro metalingüístico de “Ladrón de orquídeas.” (2002) y “Sinécdoque Nueva York” (2008), Kaufman ha explorado la condición humana siempre desde un prisma inesperado, rompedor e imaginativo.

“UNA INSPIRACIÓN”

De ahí que Collette se muriera por colaborar con él: “Estuvimos a punto de trabajar en otras ocasiones así que me emocionó mucho saber que me quería en esta película”, dijo la intérprete, que se luce en otra producción de Netflix, “Wanderlust”.

“Es simplemente una inspiración para todos los que trabajan en el set. Todos están ahí porque aman su mente y quieren ayudarle a que se haga realidad lo que él ve. Y sí, es muy específico en lo que ve pero también muy colaborador y abierto a sugerencias. El rodaje tenía una atmósfera realmente maravillosa, muy tranquila, pero también muy centrada”, desarrolló la actriz.

Nominada al Óscar por “Sexto Sentido” (1999), Colette insistió en que una de las obsesiones de Kaufman es dejar todas las vías abiertas sin ningún obstáculo en el camino para que el público interprete sus cintas como quiera: “Si ves esta película, creo que como espectador puedes interactuar con ella a diferentes niveles en función de quién eres y de cuáles son tus experiencias vitales”, opinó. “Va de muchas cosas complejas. Va de la familia, del amor, de la pérdida, del arrepentimiento, de la culpa... Va de todas esas cosas”.