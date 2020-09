Favio Posca: “Creo que el artista no debe tener límites”

Bajo la auténtica premisa de “si yo me divierto, la gente se va a divertir” y por la “admiración mutua” que se tienen con José María Muscari, Favio Posca aceptó la propuesta del director y se sumó a “Sex Virtual”, la experiencia multiplataforma que entró en vigencia durante la cuarentena y está arrasando.

Durante tres días (desde el 11 hasta el 13 de septiembre) el actor aportará la versatilidad que lo caracteriza a un proyecto que definió como “interesante y divertido” y que, “dentro de lo sexual tiene bastante que ver con lo que a mí me divierte hacer arriba de un escenario”.

“Se dio todo para poder hacerlo”, resumió en la charla que tuvo con EL DIA, en la que reveló que lo que más le atrajo para dar el sí fue que se trata de “una experiencia de tres días en la cual la gente puede ir metiéndose e ir viendo videos, yo voy a estar haciendo cosas, con mi impronta, obviamente, y muy ordenadamente, en horarios predeterminados. Está bueno porque puedo mostrar facetas mías, más allá de mis personajes”.

“Este ambiente es bastante complicado y ser tan libre a veces no gusta tanto”

Apelando a la sorpresa, Posca advierte que no puede dar ningún adelanto de lo que hará, aunque luego se despojará de sus dichos y dará un anticipo “por el cariño” que le tiene a los platenses, que siempre le hacen “el aguante” cuando trae algunos de sus espectáculos a la ciudad. Su gancho para que se sumen es: “Yo voy a estar en ‘Sex’, creo que eso ya hace que la gente se interese, más allá de lo que haga concretamente”. Y se une al lema del elenco: “Como dicen los chicos…Lo que se hace en ‘Sex’, queda en ‘Sex’, es como Las Vegas…”

“Va a estar muy bueno” es la sentencia de Favio, que insiste: “Si yo me divierto, la gente se va a divertir, es por carácter transitivo. Siempre me pasa en mis espectáculos que a la hora de hacerlos, primero me tengo que divertir yo, creer y confiar en lo que hago y siempre la gente termina divirtiéndose, emocionándose y flasheando y creo que esto va a tener el mismo desarrollo, va a tener que ver con eso, con divertirme yo y que la gente la pueda pasar bien también”.

Tendrá “entera libertad” -otorgada por Muscari- para manejarse a su antojo, con personajes y “otras cositas” que se verán incluso en videos que ya filmó en su casa. Cuando fue consultado sobre el hecho de sumarse a un proyecto armado y con un director, a sabiendas de que él acostumbra a realizar en sus obras prácticamente todo, reconoció: “No voy a ser dirigido, estoy ahí para estar como Favio. De todas maneras, más allá de que es cierto que yo siempre hice mis espectáculos, también tengo una carrera paralela en el San Martín y en muchos teatros de Buenos Aires, donde yo formé parte de elencos tanto para adultos como para niños. La época de (Hugo) Midón o del Capitán Garfio cuando hice Peter Pan, espectáculos musicales, dramas, clásicos, donde formaba parte de un elenco, o sea que tampoco tengo drama de dejarme dirigir, pero este no sería el caso”.

“LLEGÓ PARA QUEDARSE”

El 11 de julio y a beneficio de la Cruz Roja, Posca ofreció un material por streaming de un show que realizó en la trasnoche del Paseo La Plaza, que editó especialmente para esa ocasión. Ahora, el artista está planeando hacer un nuevo show desde su hogar.

“Me estaba resistiendo un poco, porque estoy acostumbrado al espectador y a la calidad del teatro, con la puesta de luces, escenografía, sonido… Pero le encontré la vuelta como para hacer algo diferente en mi casa y que esté muy bueno, dentro de un tiempito”. Y en cuanto a los pro y contras del streaming, reconoce que como alternativa “es interesante”, aunque se define como un artista “que siempre apoyará al vivo” porque siente que el teatro tiene que ver con eso, aunque admite que “en esta nueva realidad hay que abrirse a las nuevas formas”. De todas maneras, observa que este formato “llegó para quedarse, por más que vuelva el vivo” y lo percibe como “una segunda pata artística importante para que la gente del interior no se quede afuera de la ciudad y para popularizar mucho más el arte, eso es interesante. No es el vivo, pero si podés hacer algo de calidad puede estar bueno”.

En cuanto a este contexto excepcional que atraviesa el mundo entero, decidió tomárselo desde un lugar “de aprendizaje absoluto, desde lo personal y hacia afuera también, desde la introspección”. Es por eso que se dedicó a practicar yoga, a entrenar, alimentarse bien, a tocar la guitarra y a “bajar los niveles de futurología, dándome cuenta que el futuro es ahora, que es el paso a paso, el minuto a minuto”. Aunque, si tuviera que reconocer que es lo que extraña, es franco al enumerar: “la gente, el vivo, estar en el teatro, el aplauso, la transpiración de estar arriba del escenario, ir a Palermo y ver la gente charlando y sin barbijo… Porque esta libertad no sé si va a volver pronto, estoy sintiendo que esto no se acaba y punto, se acaba y en cualquier momento vuelve, por eso el cuidado va a tener que estar a partir de ahora”. Considera que nos tenemos que ir “adaptando a esta nueva realidad, es lo que nos toca”, pero lo lamenta más que nada por “los jóvenes y los niños, que son los que más se la tienen que bancar. Nosotros que tenemos un par de años más, hemos vivido más cosas, podemos adaptarnos mejor a esto”.

-Otro de los aspectos positivos de estar en casa es pasar más tiempo con la familia. Vos estás con tu esposa Luisa, con tu hijo Rocco y con su novia Belén y tenés a tu hija Manuela en Copenhague. ¿Creés que pudieron compartir más cosas que en la vorágine cotidiana se pierden?

-Yo voy a ser sincero, eso también a la hora de hacer un análisis conmigo mismo está bueno. Siempre sentí que lo importante, más allá de la espuma de la fama y de lo ilusorio de algún que otro proyecto, es la familia y son los seres que uno ama y lo aman a uno. En ese sentido ratifiqué lo que ya sentía, con lo cual pasar toda esta temporada con mi hijo, la novia y con Luisa fue muy placentero y normal, no es que antes no lo valoraba. Extrañando a mi hija que está afuera, pero sabiendo que está bien, enamorada, trabajando, hablamos por teléfono todos los días, eso está bueno de la tecnología, la sentimos muy cerca, si fuera por carta sería un embole, pero está todo muy bien.

Posca se declara “fanático” de la música y “amante” de los vinilos (“tengo una hermosa colección”). Y en este tiempo también aprovechó para escuchar a Connan Mockasin, un artista que vio años atrás en Buenos Aires y le gustó mucho y su hija le consiguió el vinilo en Copenhague. Después, va desde los Rolling Stone, pasando por Billie Elliot, Aerosmith, Arctic Monkeys, Pink Floyd, The Who... “Soy muy ecléctico dentro de lo que es el rock y un poco el tecno”, admite y se proclama fan de su hijo Rocco, que además de regalarle para el día del padre un vinilo de Tame Impala, le otorgó la exclusiva de escuchar su próximo álbum: “Mi hijo va a sacar su tercer disco, ya sacó dos singles ‘Siempre caigo lento’ y ‘Tu recuerdo’, que son dos temazos, se pueden ver en Youtube los videos y se puede escuchar en Spotify, pero yo tengo la torta entera”, cuenta orgulloso.

Además de estar “todo el día escuchando música”, tuvo la oportunidad de mirar la serie danesa “Rita” a la cual él y su familia rebautizaron “turrita”, que ya tiene 4 temporadas “y la súper recomiendo”, al igual que el libro “Yo soy eso”, de Nisargadatta que es un material “hermoso, con una sabiduría absoluta que viene muy bien para estos tiempos muy cambiantes”.

-¿Qué sentís que conservás de aquel joven que se vino desde Mar del Plata hace muchísimo tiempo para expandir su arte?

-Creo que arriba del escenario, desde la impronta y la energía, sigo siendo el mismo y perfeccionado. Ahora tengo oficio como para poder utilizar esa energía y dirigirla como quiero. Y respecto de la calidad de mis espectáculos han cambiado de mejor en mejor. No podemos comparar lo que hacía en los 90, con menos tecnología y producción, con lo que hago ahora, con más transporte hacia la imaginación… Más allá de quién soy yo como artista, sigo siendo un tipo tan íntegro como en aquel momento y tan loquito y salvaje.

-¿Creés que hay límites para hacer humor?

-Yo creo que depende de quien lo haga. En mi caso, yo puedo hablar de lo que soy yo, no puedo hablar de otros. Yo no tengo límites. El límite es algo que no me identifique o algo que me aburra o no me guste o con lo que no esté de acuerdo. Pero si tengo la convicción como artista de decir ‘yo quiero hablar de esto’ y tratarlo con el respeto y la profundidad que se merece, como trato todos los temas, no tengo límites. Creo que el artista no debe tener límites.

“Creo que soy multifacético porque tengo el talento para hacerlo”

-Con respecto a tus trabajos en tele, cine y teatro: ¿Tuviste temor o creíste que podías quedar encasillado por ser el actor que hizo a determinado personaje y por esa razón sos tan multifacético?

-No, yo creo que soy multifacético porque tengo el talento para hacerlo y porque me preocupé en trabajar ese talento. Desde muy chico me puse el objetivo de mostrar que podía ser bailarín, actor dramático y también las deformidades que hago en mis shows, que tienen mucho más que ver con el rock que con otra cosa. Y también puedo hacer espectáculos para niños y me siento cómodo en otros lugares como el cine y la radio, que estuve 10 años. No fue por un miedo de quedar encasillado sino porque tenía, y sigo teniendo, esas ganas, las posibilidades y las herramientas para hacerlo y ¿por qué desperdiciarlo?. Y eso de ser salvaje y hacer la mía tiene su costo. Este ambiente es bastante complicado y ser tan libre a veces no gusta tanto y uno tiene que soportar determinadas situaciones, como por ejemplo que digan “Posca no porque hace la de él”. Pero en realidad siempre fue para aportar, pero las vanidades siempre están a la orden del día y no he estado en muchos proyectos por eso, por siempre proponer cosas nuevas y siempre brillar, o por lo menos intentarlo. Y me la banco porque tiene que ver con mi libertad, mi libertad no me la quita nadie...

-Te quedás tranquilo porque tenés la certeza que fuiste fiel a vos mismo y te apegás a tu naturaleza...

-Totalmente, siempre en comunión con mi espíritu, con mi naturaleza, con mi fuerza. Y eso es hermoso, porque a la hora de la verdad lo más importante es estar bien con uno mismo.

¿Le guardás un cariño especial a algún personajes que hiciste o lo recordás porque implicó un gran desafío?

-Todos son grandes desafíos porque están todos muy compuestos y todos son muy personas. Todos tienen su historia, su manera de hablar, su vestuario, su luz propia. Obviamente hay personajes que a la gente les gusta mucho: Astroboy, Pitito, El Perro o Mirsha. Todo lo que hago, lo hago con la misma energía y el mismo amor. Aunque el personaje sea chiquito y me sirva como nexo, es tan importante como el resto.

Para cerrar la entrevista, Posca quiso dejar un saludo especial a los platenses, a quiénes recuerda “con mucho afecto y mucho cariño porque siempre me han hecho el aguante” y siempre tiene presentes sus show en el Coliseo: “He hecho varios y siempre explotados y esa experiencia de estar arriba del escenario, solo, en un teatro como el Coliseo y que explote de gente es una maravilla que no se olvida. Eso quiero remarcarlo y decir que volveré”. Y, como sabe que los platenses lo “quieren un montón”, afloja y se anima a dar un adelanto: “En ‘Sex’ va a estar Mirsha haciendo de las suyas, así que no se la pierdan”.