Nuevo banderazo contra el gobierno nacional en el Obelisco y otros puntos del país

Otra vez, autoconvocados por las redes sociales, muchos argentinos se están movilizando para reclamar algunas medidas del Gobierno Nacional. Entre las principales críticas se escuchó el uso de la pandemia, la crisis económica, la reforma judicial, la intención de expropiación de empresas privadas y la liberación de Lázaro Baez.

La marcha de “#13S” fue convocada a través de las redes sociales bajo la consigna “Todos por la República”. No tuvo un partido político detrás, más allá que claramente encontró a la oposición en primera fila.

En punto principal se vio en el obelisco porteño, en donde millares de personas se acercó con sus banderas en autos para circular y mostrar su fastidio. Hubo pancartas particulares pero no se vieron banderías políticas.

Los temas principales de la marcha fueron la reapertura económica de varios rubros, como los gastronómicos, escuelas privadas, gimnasios y natatorios. Pero además se mezclaron protestas contra la corrupción, la reforma judicial y la quita de un punto a la Ciudad de Buenos Aires en la Coparticipación nacional.

Con el correr de los minutos se fue agrupando más gente y por eso se tuvo que interrumpir el tránsito. Primero en sentido hacia Constitución y luego hacia el Bajo. Sólo el Metrobús quedó habilitado para la circulación de autos. La Policía de la Ciudad comenzó a difundir por los carteles callejeros y diferentes medios que los autos se dirijan al Paseo del Bajo, para evitar tensiones en la zona del obelisco.

Es importante aclarar que la protesta se realizó con absoluta tranquilidad: no se produjeron incidentes ni entre los manifestantes ni con personas que no estuviesen de acuerdo. Si bien hubo momentos de tensión entre automovilistas que no apoyaban la movilización, no pasó a mayores.

"Si nos quedamos en casa vamos a convertirnos en Venezuela, nosotros queremos otra cosa", se quejó un vecino ante las cámaras de TV. "Van por todo, no podemos permitirlo".

"Vine para defender la libertad, la justicia y en contra del avasallamiento de la señora Cristina Fernández de Kirchner", fue el mensaje de otra manifestante que aseguró no ser de la Ciudad de Buenos Aires sino de Avellaneda.

En otras ciudades, por ejemplo Bariloche, la queja estuvo apuntado hacia otro lugar: la presencia política detrás de la toma y usurpación de terrenos en zonas aledañas a la ciudad.

También hubo ruido en San Miguel de Tucumán, Mar del Plata, Rosario, Córdoba capital y Mendoza. También frente a la Quinta de Olivos, en el Norte del Gran Buenos Aires.

En Córdoba se cortaron los puentes de ingreso al casco principal y eso dificultó la llegada de manifestantes. "Estamos en libertad, queremos expresarnos y tenemos derecho a manifestarnos", se quejaban los cordobeses.