Furia vecinal en City Bell: les podaron un árbol, destrozaron una cabina de gas y vendieron la leña

La poda de un eucalipto en la esquina de 443 y 24, en City Bell, desató un momento de tensión luego de que un pedazo de tronco cayera sobre una cabina de gas de la casa de un vecino y lo dejara sin suministro, además del peligro que implicó la fuga de esa sustancia inflamable. Pero además dio lugar a otra polémica, ya que según denunciaron en el barrio, los podadores se pusieron a vender la leña obtenida del ejemplar. En este marco, el principal damnificado aseguró que radicará la denuncia y que llevará el caso a la Justicia.

Desde la familia afectada afectada por la poda expresaron que el viernes un grupo de personas procedió a realizar cortes en el eucalipto ubicado en esa esquina y la caída de un enorme tronco provocó la destrucción del medidor del gas y dio lugar a una fuga. En consecuencia, la familia damnificada permanece sin suministro y deberá espera a la reparación de la conexión.

En tanto que en el barrio aseguran que la tarea fue desplegada "por gente de una cooperativa que trabaja para la delegación de City Bell". "Nosotros no solicitamos ninguna poda, ellos vinieron y se pusieron a podar", señalaron desde el barrio

Además, denunciaron que tras el destrozo de la estructura de gas, los podadores se apostaron en esa esquina y se pusieron a vender la leña obtenida del árbol.

"Es un eucalipto que lo venimos cuidando hace muchos años. Y ahora aparecieron estos muchachos de la nada, con una motosierra y lo podaron todo. Y como si fuera poco, no sólo arruinaron la cabina de gas de un vecino, sino que se pusieron a vender la leña que obtuvieron de la poda", manifestaron los denunciantes.

En el día de hoy, en medio del enojo vecinal, la familia damnificada recibió la visita del delegado de la localidad y de los hombres que podaron el ejemplar en cuestión. El propietario de la vivienda no pudo ocultar su preocupación y su enojo. "Acá vino el delegado a querer hacerme una casilla. Me rompieron la cabina, me rompieron todo y me dejaron sin gas. Camuzzi me pide a mi que solucione todo. Desde el viernes estoy sin gas", dijo el damnificado

También consignaron que radicarán una denuncia y judicializarán el caso "para que se resuelva en los términos legales correspondientes".Los vecinos, por su parte, señalaron que "cuando llamamos a la delegación no dijeron muy livianamente que nos comunicáramos con Espacios Verdes".