Berni arremetió contra los organismos de DD HH, lo criticaron y pidió perdón

El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni volvió ayer a quedar envuelto en otra polémica. Después de haber arremetido contra los organismos de Derechos Humanos recibió un aluvión de críticas desde distintos sectores cercanos al gobierno nacional y provincial y se vio obligado a salir a pedir disculpas a través de redes sociales.

El nuevo episodio con Berni como protagonista se produjo en la segunda reaparición pública del ministro después de la revuelta policial de la semana pasada, de la que salió muy cuestionado por no haber podido encausar el reclamo de la Bonaerense.

En una entrevista televisiva que brindó ayer lunes, Berni salió a criticar con dureza a “los organismos de Derechos Humanos”, desde donde la semana pasada habían salido algunos de los cuestionamientos más fuertes contra el funcionario.

“ Cobran los sueldos más importantes del Estado, viven viajando, dando conferencias pero nunca aportan nada”, sostuvo. El ministro contó que en su función intentó trasladar Asuntos Internos de la policía al área de Derechos Humanos del Estado, pero los organismos no aceptaron. “Asuntos internos es un lugar muy complicado. Cuando yo asumí se lo di al sector de los Derechos Humanos. ¿Sabés qué me dijeron? Que no aceptaban ¿Sabés por qué no aceptaron?, porque hay que trabajar”, dijo.

“Empiezan a trabajar al mediodía, se van a las tres, cuatro de la tarde, whisky de por medio, ninguno no está acostumbrado a trabajar en una oficina a las siete de la mañana”, dijo. En sus dichos el funcionario puso el foco y cruzó especialmente al “sector de (Horacio) Verbitsky”, periodista que dirige al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Siempre tiene un reproche a la bonaerense, bueno, les damos el lugar, vengan y arréglenlo. Comprométanse”, arremetió.

En ese marco, ayer los principales organismos de Derechos Humanos salieron a repudiar los dichos de Berni, y le recomendaron “abocarse a atender las problemáticas de su cartera”.

A través de un breve comunicado, las organizaciones señalaron que el funcionario del gobierno de Axel Kicillof se expresó de una “manera despectiva y estigmatizante” que “ofende” su historia y su lucha por los derechos humanos.

“Los Organismos que desde hace más de 40 años levantamos las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y trabajamos por la plena vigencia de los derechos humanos en la Argentina, debemos señalar que sus dichos no pueden tener lugar en un movimiento popular que ha asumido tales banderas como pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia”, plantea el documento firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, por Madres-Línea Fundadora, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S., entre otros.

En ese marco, a poco de conocerse el documento, Berni salió a pedir disculpas a través de su cuenta de Twitter. “Cuando me preguntan por Verbitsky, tengo claro que no me refiero ni a la historia, ni a las luchas de los organismos de DDHH, a quienes respeto, reconozco y admiro, me refiero a quien aprovecha esos espacios para construir su propia trayectoria”, dijo. Y agregó: “Mis disculpas si alguien se sintió ofendido o aludido por mis declaraciones”.