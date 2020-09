¿Infancias en peligro?: Wanda, Nicole y el problema de “sexualizar” a los chicos

La imagen es fuerte, incluso para las mentes más libres de preconceptos. Wanda Nara, disfrutando de los últimos días de verano, posa muy sensual para ponerle picante a una publicación de Instagram. Por un puñado de likes, sí, pero que no son un puñado de likes sino un puñado de potenciales dólares. El tema es que quien le toma la sugerente foto… es su pequeño hijo.

Con la revelación de esa foto, la del hijo tomandole fotos hot a su mami, Wanda se metió en un nuevo lío: en Italia, la mediática argentina fue denunciada por “sexualizar” al pequeño, según publicó el portal Corriere dello Sport. Codacons, una asociación italiana encargada de la defensa del medio ambiente y los derechos de los usuarios y consumidores, lanzó la acusación mediante un duro comunicado en el que critica a “la number Wan” de las botineras por dar un mensaje erróneo a través de su cuenta de Instagram, al considerarlo una “forma de violencia hacia los menores y una violación de las leyes sobre la privacidad de los menores”.

Una asociación de derechos del consumidor acusó a Wanda por una foto que le tomó su hijo

“En las redes sociales reinan raperos e influencers que envían mensajes desviados y muchas veces peligrosos a los más jóvenes. Un ejemplo de mensaje profundamente equivocado es el que dio la conocida influencer Wanda Nara, quien, en los últimos días, apareció en una foto donde su hijo fotografía su lado B, una forma de violencia hacia los menores que ahora se aplica a la estrella de Instagram...”, señala el escrito publicado por Codacons, para quien “tanto los raperos con sus canciones impregnadas de violencia, como los influencers que mercantilizan su propio cuerpo y la imagen de sus hijos, contribuyen a la difusión de mensajes erróneos que afectan el comportamiento de los jóvenes”.

En el desierto de novedades faranduleras que propone la pandemia, la denuncia contra Nara se vivió como un oasis, y durante toda la tarde los programas desgranaron su comportamiento. ¿Está bien? ¿No está bien? “No entiendo por qué se pueden meter en la intimidad de una familia. Ella no subió esa foto y dijo ‘mirá cómo mi hijo saca una foto de mi cola’. ¡Es raro!”, opinó, por ejemplo, el “Pollo” Álvarez en “Nosotros a la mañana”, el envío de El Trece.

Y allí es panelista Nicole Neumann, quien también sube fotos subidas de tono a sus redes habitualmente. La rubia, entonces, tomó la palabra: “Me parece raro la palabra violencia. Si la denuncia fuese por incitación a lo sexual, o sobre pedofilia...”, se sorprendió la modelo y panelista, aunque aceptó que “por ahí estás naturalizando algo que el día de mañana puede derivar en pedofilia o algo parecido, hilando muy fino. Yo no tengo hijos varones y por ahí es distinto”.

Por supuesto, se caía de maduro que le preguntaran entonces a Nicky si sus hijas hicieron alguna vez de fotógrafas de imágenes sexies. “Mis hijas me sacaron fotos sexy o en ropa interior”, reconoció. “Tal vez el tenga que ver con que es un hijo, varón y se sume el tema del Edipo... no lo sé, no soy idónea en el caso”.

Luego, intentó matizar sus dichos, antes de que la “mataran”... “Cuando yo quiero hacer algo un poquito más subido de tono, pongo la cámara de alguna forma y me hago autofoto, para que no las vean mis hijas”, agregó Nicole, quizás sabiendo que Cubero estaría del otro lado de la pantalla tomando nota…

El debate, claro, se extendió a las redes sociales, donde entre diversas posturas muchos recordaron el caso Barón, que está metida en todos los líos. La actriz y cantante había generado una polémica similar el año pasado cuando, primero, publicó una serie de fotos tomadas en un paradisíaco hotel mexicano (un canje, claro), en bikini y pose sugerente, tomadas por Momo. “Pobre criatura, cuando sea grande va a recordar cuando le sacaba fotos en culo a su mamá”, escribió una cibernauta por entonces. Semanas más tarde, lanzó un desafío viral donde se la veía bailando de forma sensual… junto a su pequeño hijo.

Pero el debate, señalaron algunos en las redes, excede de alguna forma a la “sexualización” de los menores, tema candente en los últimos días luego de que Netflix pusiera en pantalla “Cuties”, un documental que denuncia el tema pero que en sus pósteres promocionales fue acusado de celebrar la sexualización infantil.

La exposición de los menores a situaciones para las que quizás no están aún preparados no solo incluye toma de fotos sexies: también incluye hijos ultramaquillados y fotografiados como modelos desde muy chiquitos, muchos de los cuales tienen sus propias cuentas de Instagram y facturan. Es decir, hay casos como los de Wanda, Nicole, también Luli Salazar y Vicky, donde todo parece más explícito, pero ¿cuántos famosos usan a sus hijos como objetos para ganar un puñado de likes, o un puñado de dólares? Este debate continuará...