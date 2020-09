Familias que se van y casas que se venden por el narcomenudeo

La pugna de los vecinos de El Mondongo con la zona roja podría compilarse en varios tomos, y la obra titularse “La historia sin fin”. No es un secreto que la prostitución fue “corrida” de allí casi por completo para ser reemplazada por la oferta de droga; lo que generó un cúmulo de otras actividades ilícitas como robos, usurpaciones y vandalismo. El argumento versaría sobre la comercialización de estupefacientes y las consecuencias con las que ese delito impregnó a la vecindad.

En esa red de personas participan desde trans hasta taxistas, pero las víctimas son siempre los mismos: quienes todavía habitan el sector comprendido por las calles 1 a 122 y de 60 a 72. “Ojalá fuera que solo ofrecieran prostitución. Cuando se van no quedan preservativos, en la calle encontramos botellas de alcohol, bolsitas de nylon”.

La publicación de un video filmado por la cámara de seguridad de una casa situada en 64 entre 1 y 2, en el cual se observa un movimiento conocido como “pasamanos” (que consiste en entregar un envoltorio con el producto a cambio de dinero), dejó al descubierto otro efecto que el narcomenudeo desplegó sobre el barrio. La familia que hasta hace algunos días vivía en ese inmueble, decidió mudarse. “Es una persona que vivía en el barrio hace más de 10 años, lo que pasa es que estaban en un lugar que es crítico. Esa cuadra fue muy castigada con el tema de las amenazas, han vandalizado ventanas, puertas y autos”, explicaron desde la Asamblea Vecinal.

Quien entregó las imágenes a las autoridades “no quiere aparecer en ningún lado, se fue porque no aguantaba más, no podía vivir más en ese sector”, agregaron. Sólo cuando estuvo fuera del área de “influencia”, compartió el material.

Lo mismo ocurrió con un hombre que debió trasladar “a sus parientes” y él “se quedó a cuidar la propiedad después de que se la quisieron prender fuego”. Sucedió a fines de julio, en el contexto de una marcha de un grupo de travestis para pedir seguridad tras el apuñalamiento de una mujer trans en la zona de 2 y 64. Hubo cortes de calle y quema de cubiertas, aunque los vecinos denunciaron que también “pasaron golpeando las ventanas y tocando timbres para que la gente salga”.

Incluso, le contó Juan a EL DIA en aquella oportunidad, “defecaron en algunos frentes que ellos consideraron que son de gente que los han denunciado”. En la cuadra de 2 entre 63 y 64 realizaron pintadas, llegó la Policía, se enfrentaron a un hombre que salió de uno de los domicilios. “Lo corrieron y le tiraron cosas. Y a eso de las 3 de la mañana le prendieron fuego la puerta de la casa”, afirmó Juan.

Un poco más atrás en el tiempo, una frentista de 2 y 71 “se mudó a Tandil, era de toda la vida de El Mondongo. Alquiló la casa que había construido, después de que la amenazaron por dar una nota. La vieron por televisión y la fueron a buscar”, recordaron los referentes.

“SE ESTÁ REACTIVANDO”

La cuarentena no pareció afectar mucho al microtráfico que desde hace años opera en la zona roja. Los asambleístas sostuvieron que “se está poniendo cada vez más pesado, ahora van y escrachan a los vecinos”. Y temen porque, añadieron, “se está reactivando todo y asusta un poco, desde las 18 a las 8 las vemos todos los días”. No obstante, aclaran que “la comisaría novena, la Departamental y la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad trabajan bien, pero a veces no alcanza sin decisión política”.

En el mapa que fueron confeccionando con el tiempo hay varios puntos de interés, con detalles que complementan a la actividad del microtráfico en sí. Por ejemplo, refirieron que “de 64 a 65 y de 1 a 4 es tremendo, es donde más están trabajando ahora. También por 115 o 116, por diagonal 73, en realidad van cambiando de lugar a medida que se realiza algún operativo” o cuando “detectan que se instaló una cámara de seguridad”.

Los viernes y sábados, que son los días de más movimiento y “en los que más trabajan”, los representantes manifestaron que “debemos tener entre 50 y 60 trans, y en una esquina tenés a ocho a veces”. Para contrarrestar esa realidad, los vecinos llevan a cabo una “guerra de guerrillas”. Sus armas consisten en que “cada vez que las vemos en actitud sospechosa, las denunciamos aunque sea por disturbios”. Con eso no consiguen grandes resultados, pero molestan e interrumpen por un breve lapso el tráfico.

Las cifras que maneja la Asamblea reflejan que “hay más de 200 trans viviendo en el barrio y el 90 por ciento vende drogas” y que las propiedades usurpadas “son al menos 14”. Además, aseveraron que “los taxis, los remises, siguen parando en las esquinas, a la espera, y ahora también hay un montón de Uber”. Esos vehículos “van a buscar a Villa Catela, Los Hornos, El Palihue, Tolosa o Villa Progreso” y también “funcionan como delivey”, remarcaron. Por otra parte, revelaron que “una travesti conocida, que en septiembre de 2016 quedó libre junto a otras después de un procedimiento antinarco, volvió a vender y maneja a un grupo”. Hace cinco días, en 64 y 115, la detuvieron con dos bagullos de cocaína.

Fuentes de la Policía explicaron que se llevaron a cabo “seis procedimientos más de nocturnidad en los últimos 15 días, entre operativos fijos y en tránsito”. Desde mayo hubo más de 30 trans aprehendidos por infracciones al artículo 205 o a la ley 23.737. En esas requisas “se secuestró más cocaína que marihuana, a veces son pequeñas dosis, pero siempre en cantidad”. También se incautaron “armas de fuego, fuertes sumas de dinero en efectivo y dosis de LSD”.