Amplían el “súpercepo” a los que tienen créditos y tarjetas

El “súpercepo” que impuso el Gobierno nacional a través del Banco Central se profundiza y ayer se conoció una nueva medida que ya empezó a generar fuerte polémica en redes sociales. Es que el BCRA sumó a la lista de los que no podrán comprar dólar ahorro a los tomadores de un crédito hipotecario, prendario o personal, incluyendo los préstamos UVA, y postergaron el pago de sus cuotas desde marzo, y también quienes refinanciaron en 9 cuotas la deuda de su tarjeta de crédito.

El Central, que conduce Miguel Pesce, aprieta más el “torniquete” para frenar el drenaje de dólares, que en las últimas semanas había crecido a unos U$S110 millones diarios, según datos del mercado.

El universo de ahorristas UVA prendarios, personales e hipotecarios supera el millón de personas en todo el país, aunque no hay datos certeros de quién postergó el pago de cuotas, aunque también ayer los ahorristas planteaban a este diario que quizá estando al día igual los excluyan. En la maraña de resoluciones del BCRA, el escenario no podría descartarse, como tampoco para los miles de usuarios de tarjetas de crédito que tuvieron que refinanciar deudas o se las refinanciaron “sin darse cuenta” porque no habían pagado el total al vencimiento. Y ese saldo lo tienen que pagar a una tasa de 40 por ciento más IVA.

“No nos pueden obligar a ir al mercado ilegal para comprar dólares porque hayamos tomado el beneficio de postergar el pago de cuotas de nuestro crédito UVA. Además, muchos de nosotros también estamos endeudados en dólares, por eso el problema se duplica”, le explicaba a este diario una deudora UVA de nuestra Región,

De hecho, la medida anunciada en agosto es válida para todos los resúmenes que venzan entre el 1° y el 30 de septiembre, por lo que muchos aún no tomaron la decisión de aceptar la refinanciación o no, que tiene un plazo de gracia de 3 meses y luego un pago en 9 cuotas con tasas del 40% anual más IVA y ningún otro recargo. Durante ese plazo, el plan incluye la posibilidad de cancelar la deuda anticipadamente en forma total o parcial, en cualquier momento y sin ninguna penalidad.

En agosto hubo 5 millones de argentinos que hicieron uso de su cupo de U$S200, aún con el sobrecosto del impuesto PAIS del 30 por ciento.

La disposición del BCRA que incluye los gastos en dólares hechos con tarjeta dentro del cupo de los U$S200 por persona mensuales puso en jaque también a los que contratan servicios digitales a empresas del exterior. “Si la empresa factura en dólares, si en la tarjeta te llega como un consumo en dólares, pagás el impuesto y la retención (30 por ciento + 35 por ciento). Si le empresa factura en pesos, si en la tarjeta te llega como consumo en pesos, no paga ni el impuesto ni la retención”. Aquí entran los consumos como Netflix, Spotify, Amazon Prime, juegos de Play Station, Nintendo u otras plataformas para gamers.

En tanto, la obligación a empresas de refinanciar el 60 por ciento de sus deudas en dólares genera preocupación en el mundo corporativo.