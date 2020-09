VIDEO.- La escracharon mientras robaba 27 latas de atún en un supermercado y se hizo viral

Una mujer se volvió viral en las redes sociales tras ser descubierta con al menos 27 latas de atún entre sus ropas en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Uno de los guardias de seguridad del local filmó un video de la situación, donde se observa que la ladrona descarta latas de atún en aceite marca La Campagnola, valuadas en $216 cada una, unos $5.832 en total.

Uno de los trabajadores del lugar increpa a la mujer mientras suelta los alimentos: "Sacate el barbijo. Sacate el barbijo. Ladrona, mirá todo lo que larga".

La mujer responde: "¿Qué querés, que me ponga en bolas acá? Me desnudo. Ahí está. No vengo más a este lugar, no vengo más".