La sorprendieron robando 50 latas de atún en un supermercado y amenazó con denunciar violencia de género

Una mujer de 45 años fue detenida tras ser captada por las cámaras de seguridad de un supermercado donde estaba robando varias latas de atún que había escondido entre sus ropas. Al ser sorprendida, la mujer amenazó al personal de seguridad con denunciarlos por violencia de género.

El hecho, que quedó filmado, ocurrió en un supermercado de las calles Moreno y Pellegrini, en la ciudad de Rosario y la mujer había intentado robar cerca de 50 latas de atún de una primera marca.

Los empleados del lugar comprobaron el robo a través de las cámaras de seguridad por lo que al salir del local la mujer fue requisada y así se le econtraron las latas de atún.

Ante personal policial de la Unidad Regional II la mujer amenazó con denunciar a los guardias del supermercado por "violencia de género".

"Me tocás y te denuncio por violencia de género", amenazó.

Luego se comprobó que la misma mujer había ingresado un rato antes al el spermwercado La Gallega, situado en la intersección de Mitre y Avenida Pellegrini pero en ese caso la obligaron a devolver las latas de atún y la mandaron a su casa.

En el sitio web del comercio se indica que cada lata cuesta $216,30, lo que da una suma de más de $5.800 en latas de atún.

“¡Sacate el barbijo! ¡Sacate el barbijo! ¡Bajate el barbijo! Ladrona, mirá, mirá todo lo que larga”, se escucha como la increpa uno de los trabajadores del lugar mientras la mujer, de quien no se difundió la identidad, soltaba los productos.

“Te dejo las cosas si querés. ¿Qué querés que me ponga en bolas acá? Me desnudo. Ahí está, no vengo más a este lugar. No vengo más”, continuó la protagonista de un video que tiene miles de visualizaciones en Twitter.

Uno de los guardias de seguridad le exigió que vaciara otro bolsillo y dejara todo lo robado: “¡No, pero es lo compré! No ves que lo compré con la plata, preguntale. Lo compré con la plata, mirá acá tengo el ticket. Acá tengo el ticket. No tengo más nada, boludo. Tengo la plata, mirá. Tengo la plata. ¡No tengo más!”.

Previo a retirarse, uno de los empleados le exigió que se quitara el tapabocas para poder registrar su cara.

“No venís más, no venís más. Bajate el barbijo, bajate el barbijo”. La mujer contestó: “¡Qué bajate el barbijo, gordo asqueroso! Me tocás y te denuncio por violencia de género”. Le respondieron: “Y vos estás robando, mugrienta. Tomatela, tomatela”.

Hace pocos días, otro video viral tuvo como escenario un supermercado en la localidad bonaerense de Pilar. Allí un hombre expuso una violenta reacción luego de que el encargado del lugar le solicitara el uso del tapabocas para permanecer dentro del comercio. Ante el requerimiento, el cliente comenzó a insultarlo y se negó a colocarse el barbijo.