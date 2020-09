En aislamiento y con miedo: explotó la demanda de cámaras y alarmas

La instalación de sistemas de seguridad, tanto individuales como comunitarios, tuvieron un incremento importante durante la cuarentena. En La Plata se estima que por cada una de las 1.030 cámaras de seguridad que colocó la Municipalidad, hay entre 10 y 12 privadas. El número exacto es difícil de establecer: son varios los prestadores y en tiempos de aislamiento social, obligatorio y preventivo, los pedidos aumentaron de manera exponencial.

No se trata de una exageración: Leonardo Fabra, le dijo a este diario que “desde marzo a septiembre debemos andar por arriba de las 3.000 cámaras instaladas en lo que es comunitario (sin contar las instalaciones en casas particulares o comercios)”.

La situación escaló de tal forma que los turnos se otorgan en un mes. “Y con disponibilidad”, aclaró Fabra. “Esta semana, desde el lunes hasta el domingo (por ayer), vamos a colocar 142 cámaras. Esto solo en La Plata”, remarcó.

En la Ciudad no tienen un registro de dispositivos particulares, pero el 29 de junio de 2018, un decreto (el 1422) firmado por el intendente Julio Garro ponía en funciones el “Programa de Expansión del Sistema Municipal de Video-vigilancia”, que “establece la obligatoriedad de la instalación de videocámaras de seguridad y enlace suscripto por parte de grandes superficies comerciales y cadenas de distribución comprendidas en la Ley Provincial 12.573, establecimientos de esparcimiento nocturno comprendidos en la Ordenanza Nº 10.799, establecimientos que realicen intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, (otros) que realicen habitualmente operaciones de crédito o similares, centros de consumos y servicios con locales de una superficie superior a 1.800 m2, y estaciones de servicio”.

Desde entonces, el municipio “lo que hizo fue notificar a las entidades, sobre todo supermercados y bancos, para que ingresen a la red, pero lamentablemente todo este año con el tema de las intimaciones y notificaciones no se pudo continuar la tarea”, indicó un vocero de la Comuna.

“LO DE ESTE AÑO ES TREMENDO”

Fabra está en el mercado desde hace seis años. Durante ese tiempo cree haber instalado más de 6 mil cámaras. No obstante, afirmó que “es imposible ser tan preciso”. Al igual que otros colegas, su trabajo “explotó” en el período de confinamiento decretado por el Gobierno. “El mercado estaba normal, siempre hubo trabajo pero no con tanta constancia, siempre hubo inseguridad, pero claramente es abismal la diferencia desde que comenzó el ASPO”, explicó.

Poco después del 20 de marzo, su actividad se vio modificada por completo: “Yo no paré nunca desde entonces, estoy trabajando hasta los domingos, a tal punto que superó la logística de la empresa. Por ejemplo, la colocación de alarmas vecinales está parada hace 20 días. En este momento tengo casi 50 centrales para colgar y otras 15 pedidas que no me pueden decir que sí porque hay desabastecimiento y problemas en la aduana”, manifestó.

En las últimas semanas, detalló, “he colgado por lo menos 400 alarmas vecinales en todo tipo de barrio, estamos metiendo ocho cámaras más o menos en una cuadra. Antes, uno programaba la semana con tres instalaciones y ahora damos turnos recién para el mes que viene, porque la vorágine es tremenda, salimos a las 6 de la mañana y terminamos de noche”.

Eso sí, el valor del producto obligó a modificar muchas cosas, entre ellas el tipo de solicitudes que recibe. “Hoy está mucho más pedido el trabajo comunitario que el individual”, sostuvo.

Por otro lado, destacó que “en Berisso y Ensenada tenemos muchísimas instalaciones en casas donde la gente mayor quedó sola, cámaras interiores que ponen hijos o familiares para poder observar a sus seres queridos por si les pasa algo”.

Fabra aseveró que en la cuarentena “la gente está con miedo, los vecinos te cuentan muchas cosas” y que la situación “es en todos lados”. Por ese motivo, resaltó, “se han hecho grupos de WhatsApp muy grandes, antes eran por cuadra y ahora son por manzanas”.

Por su parte, Damián Delgado quien se desempeña desde “hace 22 años” en el rubro, reafirmó que “lo que está pasando este año es la primera vez que lo veo en todo ese tiempo”.

En ese sentido expresó que “es impresionante la cantidad de llamadas que tenemos por día, el fuerte nuestro son las alarmas vecinales y ahora tenemos una demora de 10 a 15 días porque no damos abasto”.

En este momento, “venimos instalando una alarma vecinal por día y calculo que en todo este tiempo tendremos unas 300 cuadras instaladas de alarmas”, graficó, y añadió: “Cámaras tenemos una o dos instalaciones a la semana, más o menos un promedio de 6 u 8 por mes, pero el tema de la cámara es complejo porque si hay un vecino que no quiere no la podemos colocar por invasión a la privacidad”. Ahora, prosiguió, “nos contrataron para mejorar un sistema de cámaras en la zona roja”.

Delgado aseguró que “en estos días no tenemos insumos, los distribuidores no saben qué precios cobrarnos y con el tema del dólar sufrimos mucho”. No obstante, dijo que “cuando decretaron la cuarentena nos quedamos sin insumos, porque la mayoría son importados, los distribuidores tenían stock hasta noviembre y en junio se les acabó”.

Por último, dejó en claro que “si nosotros tenemos laburo es que hay algo mal”.